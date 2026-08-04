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RO-ALERT în Arad, după un incendiu puternic la un service auto. Fumul dens a acoperit întreaga zonă VIDEO

Incendiu Arad/ Foto: ISU Arad

Incendiu Arad/ Foto: ISU Arad

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 08:41
Actualizat4 aug. 2026, 08:43

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de luni spre marți la un service auto din municipiul Arad, unde flăcările au cuprins o hală de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT.

Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 4:00 la un incendiu izbucnit la un service auto din municipiul Arad. La sosirea echipajelor, focul se manifesta generalizat la acoperișul clădirii și parțial în interiorul acesteia, afectând o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, amploarea incendiului a impus mobilizarea unor forțe suplimentare, fiind trimise echipaje de stingere din municipiul Arad, dar și din Ineu, Bârzava, Chișineu-Criș și din județul Timiș.

RO-ALERT din cauza fumului dens

Din cauza fumului gros degajat de incendiu, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru populație, recomandând locuitorilor din apropiere să închidă ferestrele.

Service-ul auto este situat în apropierea cartierului Micălaca, cel mai mare cartier de blocuri din Arad, dar și în vecinătatea unor zone rezidențiale aflate la marginea municipiului și a localității Vladimirescu.

În apropierea halei afectate de incendiu se află și o benzinărie, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor către obiectivele din zonă.

Reprezentanții ISU Arad au anunțat că incendiul nu s-a soldat cu victime.

În urma incendiului au ars piese auto, recipiente cu uleiuri și alte materiale depozitate în interiorul halei.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști, care au deschis o anchetă pentru a determina împrejurările în care a izbucnit focul.

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