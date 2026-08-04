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Social· 2 min citire
Constanța reduce iluminatul public și schimbă programul de încărcare a autobuzelor electrice
Constanța
Primăria Constanța a anunțat luni o serie de măsuri temporare pentru reducerea consumului de energie electrică și diminuarea presiunii asupra sistemului energetic național, după instituirea stării de alertă energetică pentru luna august.
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