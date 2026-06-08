Se schimbă fața transportului din București. Primăria aduce 179 de vehicule noi și promite condiții ca în marile capitale europene

Transportul public din București se pregătește pentru una dintre cele mai ample modernizări din ultimii ani. Primăria Capitalei a anunțat că va cumpăra 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi, investiția urmând să fie realizată cu fonduri europene prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Noile vehicule vor fi echipate cu facilități moderne menite să îmbunătățească experiența călătorilor, iar proiectul face parte din planul administrației locale de modernizare a transportului public și de reducere a poluării generate de traficul urban.

Primăria Capitalei accelerează planurile pentru înnoirea flotei

Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Capitalei, unde reprezentanții instituției au precizat că pregătirile pentru viitoarele achiziții sunt deja în curs.

„Continuăm modernizarea transportului public din București! Vom achiziționa, cu fonduri europene, 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru Capitală, prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027”, a transmis Primăria Capitalei.

Potrivit administrației locale, obiectivul principal al investiției este creșterea confortului pasagerilor și dezvoltarea unui sistem de transport mai eficient, mai modern și mai puțin poluant.

Mari producători de vehicule, interesați de viitoarele contracte

Pentru pregătirea procedurilor de achiziție, Primăria Capitalei a organizat în ultimele zile o serie de întâlniri tehnice cu reprezentanți ai unor companii importante din domeniu, interesați să participe la licitațiile care urmează să fie lansate.

În cazul achiziției de troleibuze, la discuții au participat companiile Anadolu, Solaris, BMC și Automatica Mobility. Pentru proiectul privind tramvaiele au fost prezente companiile Astra, Bozankaya, Škoda și Pesa.

„Pentru a pregăti cât mai bine achizițiile, în ultimele zile am organizat întâlniri tehnice cu reprezentanții unor furnizori importanți de tramvaie și troleibuze, interesați de viitoarele licitații”, a transmis Primăria Capitalei.

Reprezentanții instituției au explicat că aceste consultări au avut loc după încheierea perioadei dedicate analizării caietelor de sarcini.

„Întâlnirile au avut loc după încheierea perioadei de consultare de piață a caietelor de sarcini, perioadă în care companiile interesate au transmis observații, recomandări și solicitări de clarificare”, a explicat Primăria Capitalei.

Licitațiile ar putea fi lansate în curând

Administrația locală susține că toate propunerile și observațiile primite sunt analizate pentru ca procedurile să poată fi desfășurate fără întârzieri și cu un număr cât mai mare de participanți.

„Ne dorim să lansăm licitațiile cât mai curând și să atragem cât mai multe oferte. De aceea, analizăm toate propunerile primite și clarificăm din timp aspectele tehnice, astfel încât procedurile să se desfășoare mai rapid și mai eficient”, a transmis Primăria Capitalei.

În perioada următoare, companiile interesate vor avea posibilitatea să viziteze depourile STB pentru a vedea condițiile reale în care vor circula viitoarele vehicule.

„Furnizorii pot vizita depourile STB pentru a se familiariza cu infrastructura existentă și cu condițiile în care vor fi exploatate viitoarele vehicule. Acest lucru le permite să înțeleagă mai bine cerințele proiectelor și să pregătească oferte cât mai competitive”, a mai precizat Primăria Capitalei.

Aer condiționat, prize USB și validare contactless pentru călători

Conform informațiilor prezentate de administrația locală, noile tramvaie și troleibuze vor fi dotate cu echipamente moderne, menite să răspundă cerințelor actuale privind confortul și siguranța.

Printre facilitățile anunțate se numără:

aer condiționat;

rampe de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă;

sisteme audio-video pentru informarea călătorilor;

camere video de supraveghere;

validatoare contactless;

prize USB;

sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere.

Prin introducerea acestor dotări, Primăria Capitalei urmărește să ofere condiții mai bune pentru sutele de mii de persoane care utilizează zilnic transportul public din București.

Noile tramvaie sunt legate de modernizarea infrastructurii

Achiziția celor 79 de tramvaie nu este un proiect separat, ci face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a infrastructurii de transport din Capitală.

Potrivit Primăriei Capitalei, aceste vehicule sunt incluse în planurile care vizează modernizarea a aproximativ 50 de kilometri de linii de tramvai, dar și extinderea traseului din Prelungirea Ghencea.

„Cele 79 de tramvaie noi sunt legate de două proiecte importante pentru București: modernizarea a aproximativ 50 km de linii de tramvai și extinderea liniei de tramvai din Prelungirea Ghencea”, a transmis instituția.

Autoritățile consideră că modernizarea infrastructurii este esențială pentru ca noile vehicule să poată fi exploatate la capacitate maximă și pentru creșterea vitezei de deplasare a transportului public.

Planul prin care Primăria vrea să reducă traficul și poluarea

Investiția face parte din strategia administrației locale privind dezvoltarea mobilității urbane și diminuarea emisiilor generate de traficul rutier.

„Investițiile fac parte din planul nostru de a avea un transport public mai modern, mai puțin poluant și mai atractiv pentru călători”, au transmis reprezentanții instituției.

Prin introducerea celor 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi, autoritățile speră să convingă mai mulți bucureșteni să aleagă transportul public în locul mașinii personale.

Dacă proiectele vor fi implementate conform calendarului stabilit, Capitala ar putea beneficia în următorii ani de una dintre cele mai importante modernizări ale transportului public din ultimul deceniu, cu vehicule moderne, accesibile și adaptate cerințelor actuale ale călătorilor.