Sfârșit cumplit pentru o femeie de 50 de ani: a fost ucisă de doi pitbuli după numeroase reclamații privind comportamentul agresiv al câinilor

Sursă: Realitatea.Net

O femeie în vârstă de 50 de ani și-a pierdut viața după ce a fost atacată de doi câini din rasa pitbull.

Cum s-a produs tragedia?

Victima, identificată drept Jodi Cowan, se mutase de curând pe strada Blue Bonnet Drive, în comitatul Brevard. La doar două săptămâni după ce s-a stabilit în noua locuință, femeia a fost implicată într-un atac violent care avea să îi fie fatal.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de 19 mai, în timp ce Jodi își plimba câinele. În acel moment, cei doi pitbuli aparținând unei vecine ar fi sărit peste gardul proprietății și au atacat-o din senin.

Partenerul femeii, Donnell Smith, a relatat momentele dramatice pe care le-a trăit după ce a ajuns acasă și nu și-a găsit nici partenera, nici unul dintre câinii familiei. La scurt timp, a auzit strigăte disperate de ajutor și a realizat că se producea un atac.

Bărbatul a povestit că a observat cei doi câini târând-o pe femeie pe stradă și a alertat imediat serviciile de urgență. Victima a fost transportată de urgență cu elicopterul la un spital din zonă, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața din cauza gravității rănilor.

Vecinii au reclamat în repetate rânduri comportamentul agresiv al animalelor

După incident, au ieșit la iveală detalii care ridică semne de întrebare cu privire la măsurile luate anterior de autorități. Locuitorii din cartier susțin că au contactat de cel puțin 14 ori biroul șerifului începând cu luna octombrie 2024 pentru a semnala comportamentul agresiv al celor doi pitbuli.

Mai mult, înaintea atacului mortal, câinii ar fi fost implicați într-un alt incident în care un vecin a fost mușcat și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Proprietara câinilor, arestată și acuzată de omor din culpă

În urma anchetei, proprietara animalelor, Linda Cutler, a fost arestată și pusă sub acuzare pentru omor din culpă. Autoritățile consideră că existau suficiente semnale de alarmă privind pericolul reprezentat de câini, iar cazul urmează să fie analizat de instanță.

Femeia este programată să apară în fața judecătorilor pe 23 iunie, în cadrul primelor proceduri judiciare legate de acest dosar.