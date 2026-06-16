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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu, declarații dure despre criza politică: „Trebuie pas cu pas să ne luăm țara înapoi” - VIDEO
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”
Situația politică rămâne tensionată în jurul formării noului guvern, în contextul în care sunt invocate discuții despre intrarea UDMR la guvernare și despre condițiile puse pentru participarea în viitoarea alianță. În acest context, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, susține că trecerea unui guvern este singura variantă prin care actuala formulă de putere ar putea fi schimbată.
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