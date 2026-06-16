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Politica· 1 min citire

Ninel Peia: „Veștea nu a venit cu un program nou de guvernare!”

Ninel Peia

Ninel Peia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 13:24
Actualizat16 iun. 2026, 13:25
SursăRealitatea PLUS

Grupul parlamentar PACE Întâi România își menține poziția și spune că nu va vota guvernul lui Adrian Veștea. După discuțiile de la Vila Lac, senatorul Ninel Peia a declarat că premierul desemnat nu a venit cu un program de guvernare diferit de cel al lui Ilie Bolojan.

Ninel Peia: „E premier nou, dar vine cu aceleași măsuri ca Bolojan!”

„Cum am fost invitați la Palatul Cotroceni, am fost prezenți și ne-am spus părerea.

Este foarte clar, în discuțiile preliminare, domnul prim-ministru de Senat, Veștea ne-a prezentat programul de guvernare. Dar e foarte clar, ne spune că e premier nou, dar vine cu aceleași măsuri, care le-a luat Bolojan.

Noi am prezentat și noi programul național de redresare economică și reziliență națională, care prevede măsuri economice, care în principiu nu duc la creșterea deficitului bugetar, dar în același timp relansează economia și protejează cetățenii.

În momentul în care domnul Veștea va veni cu programul de guvernare și cu o listă de premieri, bineînțeles că dacă ne va solicita, vom avea o întâlnire la grupul parlamentar PACE și apoi vom discuta toate acele măsuri.”, a declarat senatorul Ninel Peia.

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