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Politica· 1 min citire
Ninel Peia: „Veștea nu a venit cu un program nou de guvernare!”
Ninel Peia
Publicat16 iun. 2026, 13:24
Actualizat16 iun. 2026, 13:25
SursăRealitatea PLUS
Grupul parlamentar PACE Întâi România își menține poziția și spune că nu va vota guvernul lui Adrian Veștea. După discuțiile de la Vila Lac, senatorul Ninel Peia a declarat că premierul desemnat nu a venit cu un program de guvernare diferit de cel al lui Ilie Bolojan.
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