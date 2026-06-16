Ninel Peia: „Veștea nu a venit cu un program nou de guvernare!”

Publicat 16 iun. 2026, 13:24 Actualizat 16 iun. 2026, 13:25 Sursă Realitatea PLUS

Grupul parlamentar PACE Întâi România își menține poziția și spune că nu va vota guvernul lui Adrian Veștea. După discuțiile de la Vila Lac, senatorul Ninel Peia a declarat că premierul desemnat nu a venit cu un program de guvernare diferit de cel al lui Ilie Bolojan.

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