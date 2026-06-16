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Politica· 1 min citire

Ministru USR, atac la premierul desemnat: ce îi transmite lui Veștea

Irineu Darău/ Facebook

Irineu Darău/ Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 12:20

Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei din partea USR, a publicat marți dimineață un mesaj critic la adresa lui Adrian Veștea, după ce premierul desemnat a anunțat că nu renunță la mandat.

„Adriane, nici nu știi, cât de mic începi să fii”, a scris Darău, într-un mesaj publicat, marți, pe pagina sa de Facebook, fără a face alte comentarii.

Mesajul ministrului USR vine după ce premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat marți, tot pe Facebook, că nu își depune mandatul „indiferent de presiunile” care se fac asupra sa.

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