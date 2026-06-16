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Politica· 1 min citire
Ministru USR, atac la premierul desemnat: ce îi transmite lui Veștea
Irineu Darău/ Facebook
Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei din partea USR, a publicat marți dimineață un mesaj critic la adresa lui Adrian Veștea, după ce premierul desemnat a anunțat că nu renunță la mandat.
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