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Politica· 1 min citire
Ședință crucială pentru viitorul politic al lui Dominic Fritz. Liderii USR discută astăzi situația primarului Timișoarei
Liderii USR
Conducerea USR se reunește azi în ședință crucială după decizia CCR! Liderul partidului va rămâne fără mandatul de primar, iar în USR a început deja lupta pentru șefia formațiunii. Dominic Fritz nu va mai putea candida la următoarele alegeri. Mai trebuie doar ca legea să fie pusă în acord cu decizia CCR, iar apoi să fie promulgată. Imediat după hotărârea CCR, liderii partidului au acuzat influența PSD asupra magistraților.
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