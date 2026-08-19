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Politica· 1 min citire

Ședință crucială pentru viitorul politic al lui Dominic Fritz. Liderii USR discută astăzi situația primarului Timișoarei

Liderii USR

Liderii USR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 07:04

Conducerea USR se reunește azi în ședință crucială după decizia CCR! Liderul partidului va rămâne fără mandatul de primar, iar în USR a început deja lupta pentru șefia formațiunii. Dominic Fritz nu va mai putea candida la următoarele alegeri. Mai trebuie doar ca legea să fie pusă în acord cu decizia CCR, iar apoi să fie promulgată. Imediat după hotărârea CCR, liderii partidului au acuzat influența PSD asupra magistraților.

Membrii USR se reunesc după amiază în ședință de Comitet Politic Național, unde ar trebui să dea și un vot.

Disperat, Fritz a făcut apel la susținători să iasă în stradă pentru el. Două ONG-uri s-au mobilizat să organizeze un protest azi la ora 19, în Piața Operei din Timișoara

Între timp, este așteptată motivarea CCR, care ar putea veni fie vineri, fie luni, pentru ca Parlamentul să poată fi convocat în sesiune extraordinară și legea să fie pusă în acord cu decizia magistraților.

Ulterior, președintele Nicușor Dan poate promulga legea, iar în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare liderul USR trebuie să elibereze Primăria.

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