Ipocrizia USR, cum își schimbă discursul în funcție de interese. Cine sunt cei 50 de primari și funcționari de pe lista ANI

Ani la rând, USR și-a construit identitatea politică în jurul luptei împotriva corupției, incompatibilităților și conflictelor de interese. Integritatea a fost una dintre armele preferate împotriva PSD și PNL. O suspiciune, o investigație ANI sau o problemă administrativă, erau suficiente pentru ca cei din USR să ceară demisii și retrageri din funcții. Însă, acum, când verdictul CCR îl privește pe Dominic Fritz, regula se schimbă. Dintr-o dată, nu mai discutăm despre principii, ci despre abuz și răzbunare politică. Iar primul care a ieșit la atac a fost chiar șeful USR. „Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației”, a scris Fritz pe Facebook
Ce nu spune șeful USR este faptul că decizia CCR nu este o „dedicație politică” îndreptată împotriva lui, ci îi vizează pe toți funcționarii și demnitarii care se află în conflict de interese cu funcțiile pe care le dețin.
”Cred că sunt aproape cincizeci de persoane aflate în aceeași situație. Deci, chestiunea cu amendamentul frița, nefriț, nu e corectă și asta o spune oficial, s-a spus oficial Agenția Națională de Integritate, nu PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.
Agenția Națională de Integritate preciza, într-un comunicat transmis la începutul acestei luni, că monitorizează 122 de persoane, printre care și primarul Timișoarei, Dominiz Fritz, care se află sub interdicția de trei ani, aplicată ca urmare a constatării unui conflict de interese sau a unei incompatibilități. Asta după ce, în iulie, ANI a publicat o listă cu 13 persoane aflate în incompatibilitate cu funcțiile deținute.Printre cei vizați se numără:
Dan Vasile Sauciuc, viceprimarul PNL al orașului Siret, județul Suceava;
Pletea Benone, fost primar PSD al comunei Ibănești, județul Vaslui;
Iulian Bolocan, de la PNL, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești și al Spitalului de Pediatrie Ploiești, județul Prahova
Tudorică Răducanu, din partea PSD, care a ocupat funcția de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;
Lungu Dănuț, de la PNL, reprezentant al Consiliului Județean Brăila în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila.
Pe aceeași listă apar și:
Ezaru Ciprian, de la PSD, reprezentant al Consiliului Local al orașului Breaza în Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza, județul Prahova,
Rogozea Gabriel - Nicolae, tot de la PSD, reprezentant al Consiliului local Drajna în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna, tot din județul Prahova,
TELEA MUREȘAN VALENTIN, Reprezentant al Consiliului Local al orașului Jibou în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Jibou „Dr. Traian Herța”, județul Sălaj,
ILINCA ADINEL IONEL, de la PSD, Reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, județul Dolj,
GLIGA FLORIN-VALENTIN, de la PNL, Reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca,
SCHINTEE CORNEL MĂDĂLIN, Funcționar public în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți,
MARIN NICU, fost Consilier local, de la Forța Dreptei, în cadrul Consiliului Local al Comunei Olteni, județul Teleorman,
ȘUȚĂ OPREA, directorul Școlii Gimnaziale Frăsinet, județul Teleorman.
Însă pe numele lui Fritz există deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate, ce constată existența unui conflict de interese administrativ. Pe 18 iunie 2026, președintele USR a atacat decizia Înaltei Curți, care a respins recursul și a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara.
Însă pe principiul când instanța condamnă adversarul politic, trebuie respectată Justiția, dar când decide împotriva ta, trebuie verificat dacă nu cumva sistemul este politic, USR-iștii au început un val de atacuri furibunde.
„Republica judecătorilor CCR manevrați de PSD: asta a ajuns România. O țară în care PSD comandă cine mai poate candida sau nu cu ajutorul unei caracatițe juridice care sugrumă libertatea din țara noastră”, a scris Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, pe Facebook.
Iar în tot acest război pentru putere, sunt voci care spun că sunt și USR-iști care se bucură în urma deciziei CCR.
„Colegii domnului Fritz, care știu bine despre ce vorbesc, deoarece inclusiv ei discutau deschis subiectul la petrecerile ambasadelor date pe parcursul acestei veri, se bucură și ei. Și nu mă refer la unul ca Miruță sau una ca Buzoianu, acești clovni temperamentali nebuni după like-uri, pregătiți demult să facă amândoi giumbușlucul final pentru a-i fura partidul domnului Fritz, ci la acei foști colegi parlamentari din USR, responsabili, care înțeleg în detaliu impactul acestui asalt asupra statului român. Dacă CCR-ul și politicul ar avea puțin mai mult curaj în țara asta, am fi departe. N-am mai da vina pe Președinte și echipa lui, pe servicii, pe interese străine, pe presă etc.”, a scris Pavel Popescu, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe Facebook.