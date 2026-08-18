Ipocrizia USR, cum își schimbă discursul în funcție de interese. Cine sunt cei 50 de primari și funcționari de pe lista ANI

Publicat 18 aug. 2026, 22:08 Actualizat 18 aug. 2026, 22:10

Ani la rând, USR și-a construit identitatea politică în jurul luptei împotriva corupției, incompatibilităților și conflictelor de interese. Integritatea a fost una dintre armele preferate împotriva PSD și PNL. O suspiciune, o investigație ANI sau o problemă administrativă, erau suficiente pentru ca cei din USR să ceară demisii și retrageri din funcții. Însă, acum, când verdictul CCR îl privește pe Dominic Fritz, regula se schimbă. Dintr-o dată, nu mai discutăm despre principii, ci despre abuz și răzbunare politică. Iar primul care a ieșit la atac a fost chiar șeful USR. „Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației”, a scris Fritz pe Facebook

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