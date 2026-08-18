Bolojan sare în apărarea lui Fritz după decizia CCR: „Este o vendetă politică”

Publicat 18 aug. 2026, 16:28 Actualizat 18 aug. 2026, 16:42

Ilie Bolojan sare în apărarea liderului USR, Dominic Fritz, după decizia Curții Constituționale privind modificările aduse Legii ANI. Șeful interimar al Guvernului a scris pe Facebook că legea nu ar trebui folosită pentru a înlătura un adversar politic și vorbește despre o posibilă „vendetă politică”, afirmând că Dominic Fritz ar fi fost transformat într-o țintă.

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