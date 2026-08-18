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Politica· 1 min citire

Bolojan sare în apărarea lui Fritz după decizia CCR: „Este o vendetă politică”

Bolojan îi ia apărarea lui Frizt după decizia CCR. Foto/Inquam

Bolojan îi ia apărarea lui Frizt după decizia CCR. Foto/Inquam

Scris deIulian Budusan
Publicat18 aug. 2026, 16:28
Actualizat18 aug. 2026, 16:42

Ilie Bolojan sare în apărarea liderului USR, Dominic Fritz, după decizia Curții Constituționale privind modificările aduse Legii ANI. Șeful interimar al Guvernului a scris pe Facebook că legea nu ar trebui folosită pentru a înlătura un adversar politic și vorbește despre o posibilă „vendetă politică”, afirmând că Dominic Fritz ar fi fost transformat într-o țintă.

Mai mult, Bolojan avertizează că România riscă să piardă bani din PNRR și chiar să ajungă din nou la CEDO dacă legea nu va fi modificată rapid. Declarațiile vin în timp ce PSD susține că legea trebuie aplicată tuturor în mod egal și respinge acuzațiile potrivit cărora modificările ar fi fost făcute cu dedicație pentru liderul USR. 

Reacția de marți a premierului interimar Ilie Bolojan la decizia Curții Constituționale privind modificările Legii ANI dezvăluie o încercare stravezie de protejare a aliaților politici, camuflată sub discursul fals al aparării statului de drept. Deși susține că acționează din simplă grijă pentru «principii valabile pentru toți», intervenția sa publică în favoarea președintelui USR, Dominic Fritz, miroase a părtinire și dublă măsură.

Premierul interimar acuză o presupusă încălcare a principiului neretroactivității și vorbește despre „schimbarea regulilor după ce jocul s-a încheiat”. În realitate, plasarea lui Dominic Fritz în rolul de victimă a unei „vendete politice” ignoră esența problemei: aplicarea unitară a rigorilor de integritate în funcțiile publice.

Șantaj cu fondurile europene

Invocarea riscului unei condamnări la CEDO sau a pierderii banilor din PNRR din cauza suspendării jalonului reprezintă o metodă ieftină de a pune presiune pe instanța de contencios constituțional și pe Parlament.

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