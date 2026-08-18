Ion Cristoiu: „Simina Tănăsescu minte. Să-și dea demisia!”

Publicat 18 aug. 2026, 20:07 Sursă Realitatea PLUS

Simina Tănăsecu minte, spune analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu în legătură cu întâlnirea pe care șefa CCR avut-o cu Ilie Bolojan. Totodată, acesta a mai transmis că șefa CCR trebuie să își dea demisia.

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