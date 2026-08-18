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Politica· 1 min citire

Ion Cristoiu: „Simina Tănăsescu minte. Să-și dea demisia!”

Ion Cristoiu

Ion Cristoiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 20:07
SursăRealitatea PLUS

Simina Tănăsecu minte, spune analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu în legătură cu întâlnirea pe care șefa CCR avut-o cu Ilie Bolojan. Totodată, acesta a mai transmis că șefa CCR trebuie să își dea demisia.

Ion Cristoiu: „Deoarece se încurcă în explicații, putem crede că minte!”

„Președinta judecătorilor, că sunt judecători de la CCR, Simina Tănăsescu, și ea judecătoare în cazul respectiv, s-a întâlnit la Senat în biroul lui Mircea Abrudean, care Mircea Abrudean era plecat la Cluj, le-a lăsat cheile de la garsonieră, cu nimeni altul decât Ilie Bolojan.

Iar ea, vineri seara nu a spus, sâmbătă nu a spus, iată, duminică nu a spus și de-abia luni seara ne-a explicat de ce s-a întâlnit.

I s-au cerut explicații... motivul întâlnirii.

Faptul că de-abia aseară a venit cu această explicație aberantă, ne spune că, de fapt, ea minte.”, a declarat jurnalistul Ion Cristoiu.

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