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Politica· 1 min citire

Adrian Veștea refuză să facă un pas înapoi: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea”

Adrian Veștea

Adrian Veștea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 10:34
Actualizat16 iun. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS

Adrian Veștea, desemnat pentru funcția de prim-ministru, a transmis un mesaj categoric în contextul controverselor și presiunilor apărute pe scena politică după nominalizarea sa. Acesta a precizat că nu intenționează să renunțe la mandat și că își asumă pe deplin responsabilitatea de a conduce procesul de formare a viitorului Guvern.

„Nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile exercitate”

În mesajul său public, Adrian Veștea a subliniat că rămâne ferm în decizia de a merge mai departe și că nu va ceda în fața presiunilor politice.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic.

Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic.

Mergem înainte!”, a transmis Adrian Veștea, pe pagina sa oficială de Facebook.

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