Niculina Stelea (senator AUR): „În spitalele românești, pacientul este lăsat la voia nepăsării”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 10:14

Senatorul AUR Niculina Stelea atrage atenția asupra situației de la Spitalul Bagdasar-Arseni, unde secția de Recuperare Neuromusculară urmează să fie închisă din cauza unei infestări cu ploșnițe, și critică atât subfinanțarea sistemului sanitar, cât și problemele de management din spitalele de stat. Stelea susține că astfel de situații arată lipsa de respect față de pacienți și că România are nevoie de o schimbare radicală, nu de soluții temporare.

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