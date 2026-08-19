Niculina Stelea (senator AUR): „În spitalele românești, pacientul este lăsat la voia nepăsării”

Senatorul AUR Niculina Stelea atrage atenția asupra situației de la Spitalul Bagdasar-Arseni, unde secția de Recuperare Neuromusculară urmează să fie închisă din cauza unei infestări cu ploșnițe, și critică atât subfinanțarea sistemului sanitar, cât și problemele de management din spitalele de stat. Stelea susține că astfel de situații arată lipsa de respect față de pacienți și că România are nevoie de o schimbare radicală, nu de soluții temporare.
„Invazia ploșnițelor și delăsarea statului român.
Secția de Recuperare Neuromusculară de la spitalul Bagdasar-Arseni va fi închisă din cauza ploșnițelor. În acest moment sunt zeci de pacienți internați acolo. Spitalul în cauză este, foarte probabil, cel mai cunoscut pe probleme neurologice din toată România, fiind oameni care merg acolo pentru probleme extrem de delicate.
Sunt două realități suprapuse.
Pe de o parte, este evident că sistemul sanitar este subfinanțat. Cu toate tânguielile recente ale lui Alexandru Rogobete de la PSD, toate partidele așa-zis pro-europene au acceptat această scădere a alocărilor bugetare pentru Sănătate. În martie, atrăgeam atenția că Bugetul promovat de Bolojan și cu semnătura lui Rogobete va genera mari probleme. S-au tăiat 2% de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și 12,87% din bugetul Ministerului Sănătății. Asta fără să luăm în calcul inflația efectivă de 10% din ultimul an.
Pe de altă parte, este clar că sunt probleme sistemice care țin de management și de politizarea funcțiilor de decizie inclusiv în spitale. Eu nu cred că nu se găsea dezinfectant pentru a nu se ajunge în situația închiderii unei secții de la Bagdasar-Arseni. Mai degrabă, statul are o problemă și cu nepăsarea și lipsa de respect față de cetățeanul plătitor de taxe. Sunt mulți cei care mi-au relatat cum sunt tratați în spitalele de stat.
O parte purulentă a „bubei” ține și de faptul că se bagă gunoiul sub preș. Sunt convinsă că, dacă s-ar face controale de acest tip, foarte multe secții de spitale din țară s-ar închide tot ca urmare a invaziei unor insecte periculoase.
Rămân cu concluzia că avem nevoie de o resetare totală a țării. Asta se face doar prin alegeri anticipate. Trebuie spus „punct și de la capăt”. Nu mai merge cu petice”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.
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