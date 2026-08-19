Marius Budăi, atacă dur la PNL după scăderea investițiilor străine: „Investitorii au rămas. Banii au plecat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 11:53

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi, ]n prezent deputat PSD, critică PNL și pe premierul demis Ilie Bolojan în urma datelor privind scăderea investițiilor străine directe în România. Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, Budăi acuză liberalii că încearcă să prezinte situația într-o lumină favorabilă și susține că, deși investitorii străini au rămas în România, profiturile transferate către companiile-mamă din străinătate au redus banii care ar fi putut fi reinvestiți în țară.

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