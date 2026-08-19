Marius Budăi, atacă dur la PNL după scăderea investițiilor străine: „Investitorii au rămas. Banii au plecat”

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi, ]n prezent deputat PSD, critică PNL și pe premierul demis Ilie Bolojan în urma datelor privind scăderea investițiilor străine directe în România. Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, Budăi acuză liberalii că încearcă să prezinte situația într-o lumină favorabilă și susține că, deși investitorii străini au rămas în România, profiturile transferate către companiile-mamă din străinătate au redus banii care ar fi putut fi reinvestiți în țară.
Marius Budăi susține că explicațiile oferite de PNL după scăderea cu 82% a investițiilor străine directe în primele șase luni ale anului nu reprezintă, în opinia sa, o justificare pentru situația economică.
„Domnul Bolojan nu a pierdut investitorii, doar i-a convins să-și ducă banii acasă!”, a scris fostul ministru al Muncii.
Budăi afirmă că liberalii susțin că investitorii străini nu au părăsit România, ci au transferat profiturile către firmele-mamă din străinătate.
„Deci investițiile au scăzut cu 82%, banii care puteau fi reinvestiți au plecat din țară, iar PNL ne cere să considerăm asta o veste bună? Asta nu mai este explicație. Este chiar procesul-verbal al eșecului”, a transmis social-democratul.
Critici la adresa politicilor lui Bolojan
Fostul ministru susține că liberalii omit să menționeze că, în luna ianuarie, Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi relaxat regulile fiscale pentru firmele afiliate, ceea ce, în opinia sa, ar fi favorizat transferul unor sume mai mari în afara țării.
„În timp ce România avea nevoie de bani pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltare, domnul Bolojan a găsit o soluție pentru ca mai mulți bani să poată ajunge în afara țării”, a afirmat Budăi.
El ironizează explicațiile PNL și susține că acestea nu răspund problemei principale, respectiv diminuarea banilor care ar fi putut rămâne în România și fi reinvestiți.
„Așadar, după logica PNL: investițiile scad cu 82% → investitorii sunt încă aici → banii pleacă în străinătate → deci domnul Bolojan n-are nicio problemă”, a scris fostul ministru.
„România a pierdut banii care trebuiau să rămână”
În finalul mesajului, Budăi le cere liberalilor să explice cauzele scăderii banilor rămași pentru investiții în România, nu doar să argumenteze că investitorii nu au părăsit țara.
"Domnilor de la PNL, nu ne mai explicați cum n-ați pierdut investitorii. Explicați-ne de ce România a pierdut banii care trebuiau să rămână și să fie reinvestiți aici. Investitorii au rămas. Banii au plecat. Iar PNL ne cere să aplaudăm. Uneori, cea mai bună dovadă a unui eșec este explicația celui care încearcă să-l ascundă", a conchis fostul ministru.