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Politica· 1 min citire
Stenograme-ȘOC din interiorul PNL. Planul lui Bolojan pentru a scăpa de Fritz: ”Căutați cei mai buni candidați pentru Timișoara”
FOTO: Arhivă
Publicat18 aug. 2026, 20:11
SursăRealitatea PLUS
Au apărut stenograme incendiare din Ședința PNL Timiș! Ilie Bolojan le-a cerut membrilor PNL să caute un candidat potrivit pentru Primăria Timișoara, în contextul în care Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul.
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