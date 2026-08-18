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Politica· 1 min citire

Stenograme-ȘOC din interiorul PNL. Planul lui Bolojan pentru a scăpa de Fritz: ”Căutați cei mai buni candidați pentru Timișoara”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 20:11
SursăRealitatea PLUS

Au apărut stenograme incendiare din Ședința PNL Timiș! Ilie Bolojan le-a cerut membrilor PNL să caute un candidat potrivit pentru Primăria Timișoara, în contextul în care Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul.

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„În momentul în care e perturbare la primărie, localitatea nu are de câștigat. Acum sunt proiecte de mișcare și Timișoara, și Oradea, și Clujul sunt într-o competiție. Fiecare vrea să se dezvolte, iar ca să se dezvolte, ai nevoie de o anumită stabilitate guvernamentală. Nici pentru România faptul că se schimbă miniștrii o dată pe an nu e bine. Că asta știți foarte bine. Dar în momentul ăsta, îți trebuie o anumită perioadă de timp. Deci nu cred că este bine, să spunem pentru Timișoara, că asta nu mai depinde de noi, din punct de vedere al dezvoltării. Trebuie să vă căutați cei mai buni candidați pe care îi aveți”, a spus Ilie Bolojan.

SURSĂ: STENOGRAME ȘEDINȚĂ PNL TIMIȘ 

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