Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Guvernul Bolojan a blocat drumul expres Tișița-Albița”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor și președinte al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, acuză Guvernul Bolojan că a blocat Drumul Expres Tișița-Albița, investiție strategică pentru conectarea rapidă a Bucureștiului cu Bârlad, Vaslui și Huși, dar și pentru legătura rutieră a României cu Republica Moldova.
Situația este confirmată chiar de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin răspunsul oficial nr. 20774/23.07.2026, transmis deputatului Valeriu Munteanu la întrebarea parlamentară nr. 5710A/30.06.2026, privind stadiul proiectului și măsurile pentru accelerarea conexiunii rutiere dintre București și Chișinău.
La șase ani de la semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate, proiectul celor aproximativ 141 km de drum expres este în continuare blocat. Prestatorul estima inițial aproximativ 5.350 de metri liniari de foraje, însă ulterior a solicitat executarea a 27.851 de metri liniari, de peste cinci ori mai mult. Contractul a fost suspendat succesiv începând cu 27 noiembrie 2025, apoi la 27 februarie 2026 și din nou la 27 mai 2026, pe fondul problemelor privind investigațiile geotehnice și al costurilor suplimentare. Ministerul recunoaște inclusiv că valoarea contractuală inițială a fost depășită și că încă sunt căutate soluții pentru deblocarea Studiului de Fezabilitate.
Mai grav, Ministerul estimează finalizarea Studiului de Fezabilitate abia în 2028, în timp ce pentru proiectarea și execuția drumului indică drept sursă viitorul program european aferent perioadei 2028–2034.
„Guvernul Bolojan a pus pe pauză una dintre cele mai importante investiții rutiere pentru estul României. Tișița–Albița nu este un drum oarecare. Este axa care trebuie să scoată județul Vaslui din izolarea rutieră, să ofere o conexiune rapidă pentru Bârlad, Vaslui și Huși și, mai departe, să lege Bucureștiul de Chișinău. În loc să accelereze un asemenea proiect strategic, Guvernul îl ține blocat la nivelul unui Studiu de Fezabilitate început în urmă cu șase ani”, declară Valeriu Munteanu.
Pentru județul Vaslui, proiectul reprezintă una dintre investițiile majore capabile să schimbe accesibilitatea și perspectivele economice ale zonei. Pentru Republica Moldova, drumul reprezintă continuarea firească a infrastructurii rapide din România până la Albița-Leușeni și mai departe spre Chișinău.
„Nu putem vorbi în fiecare zi despre apropierea Republicii Moldova de România și despre integrarea ei europeană, iar drumul care trebuie să unească Bucureștiul de Chișinău să rămână blocat în hârtii. Și nu putem condamna județul Vaslui la izolare, în timp ce marile proiecte de infrastructură ocolesc de zeci de ani această parte a țării. Bârladul, Vasluiul și Hușiul au nevoie de acest drum la fel de mult cum România și Republica Moldova au nevoie de o conexiune rutieră modernă peste Prut”, afirmă deputatul AUR.
Valeriu Munteanu solicită Guvernului să deblocheze proiectul, să asigure finanțarea necesară finalizării Studiului de Fezabilitate și să prezinte public un calendar ferm pentru proiectare și execuție, astfel încât Tișița-Albița să nu devină încă un proiect strategic împins după 2030.
„Dacă Republica Moldova este într-adevăr o prioritate strategică pentru România, iar dezvoltarea Moldovei românești este mai mult decât o promisiune electorală, atunci drumul rapid Tișița-Albița trebuie tratat ca o prioritate națională. România are nevoie de acest drum construit, nu de încă un deceniu de studii și promisiuni.”
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