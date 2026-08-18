Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Guvernul Bolojan a blocat drumul expres Tișița-Albița”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 16:06

Deputatul AUR Valeriu Munteanu, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor și președinte al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, acuză Guvernul Bolojan că a blocat Drumul Expres Tișița-Albița, investiție strategică pentru conectarea rapidă a Bucureștiului cu Bârlad, Vaslui și Huși, dar și pentru legătura rutieră a României cu Republica Moldova.

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