Deputat USR: „Bolojan e mai mult USR-ist decât PNL-ist!”

Publicat 18 aug. 2026, 16:59 Sursă Realitatea PLUS

Așadar, lupta pentru șefia USR a început deja. În acest context, "USR-ul îl susține pe Bolojan pentru că el e mai mult USR-ist decât PNL-ist". Este declarația făcută la finalul anului trecut de colega de guvernare a premierului demis, Oana Murariu. Deputata USR declara atunci că premierul interimar refăcea programele de guvernare și integra doar propunerile susținute de membrii USR.

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