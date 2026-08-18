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Politica· 1 min citire
Deputat USR: „Bolojan e mai mult USR-ist decât PNL-ist!”
Oana Murariu
Publicat18 aug. 2026, 16:59
SursăRealitatea PLUS
Așadar, lupta pentru șefia USR a început deja. În acest context, "USR-ul îl susține pe Bolojan pentru că el e mai mult USR-ist decât PNL-ist". Este declarația făcută la finalul anului trecut de colega de guvernare a premierului demis, Oana Murariu. Deputata USR declara atunci că premierul interimar refăcea programele de guvernare și integra doar propunerile susținute de membrii USR.
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