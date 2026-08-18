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Politica· 1 min citire

Deputat USR: „Bolojan e mai mult USR-ist decât PNL-ist!”

Oana Murariu

Oana Murariu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 16:59
SursăRealitatea PLUS

Așadar, lupta pentru șefia USR a început deja. În acest context, "USR-ul îl susține pe Bolojan pentru că el e mai mult USR-ist decât PNL-ist". Este declarația făcută la finalul anului trecut de colega de guvernare a premierului demis, Oana Murariu. Deputata USR declara atunci că premierul interimar refăcea programele de guvernare și integra doar propunerile susținute de membrii USR.

Deputat USR: „Bolojan refăcea programele și folosea ideile USR!”

„Eu sunt foarte mare fan Bolojan, nu fan Bolojan.

Susținerea aceasta din partea USR-ului vine din faptul că Bolojan e mai mult USR-ist decât PNL-ist. Bolojan are... dau un exemplu, e foarte bun exemplul.

Am stat, am lucrat pe programele de guvernare. Din fericire pentru mine, pentru Justiție, tot ce am discutat s-a preluat.

Dar în alte domenii, efectiv în seara dinainte de definitivare, a luat Bolojan în foaie și-a început să refacă complet programul.

Cum voia el, deși au fost foarte mulți oameni care au lucrat, le-au pus pe hârtie, nu era bună...a luat foaie, pix și a început el să creioneze tot. De la zero în anumite domenii. Și ideile respective zici că era programul de guvernare al USR din ultimii ani.

Deci practic e mai mult US-ist decât PNL-ist Bolojan, de aceea are susținerea noastră. Pentru că efectiv ceea ce propune este ceea ce noi ne dorim și pentru ce milităm de mulți ani. Și nu neapărat PNL.”, a declarat deputata USR, Oana Murariu.

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