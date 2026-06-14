Ninel Peia, după desemnarea lui Adrian Veștea: „S-a terminat cu experimentele ideologice făcute pe spatele României!”

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru continuă să provoace reacții puternice pe scena politică. Senatorul Ninel Peia a comentat noua mutare de la vârful statului, susținând că decizia marchează începutul unei noi etape în politica românească și o schimbare importantă în raportul de forțe dintre partidele parlamentare.
Ninel Peia: Noua majoritate are suficiente voturi pentru a susține Guvernul
„Este foarte simplu. Eu, dacă aș fi fost președintele României, aș fi făcut la fel. În acest moment s-a constituit un bloc format din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.
Acest bloc politic are fix 251 de voturi în Parlament. Repet, ca să o audă foarte bine toți cei din Parlament. 251 de mandate. Este o majoritate matematică zdrobitoare, care securizează celor de la putere orice vot de investitură.
Și, în același timp, are o semnificație majoră pentru viitorul României. USR va fi scos definitiv și iremediabil din toate cărțile puterii.
Cred că s-a terminat cu agenda neomarxistă, s-a terminat cu experimentele ideologice făcute pe spatele României și, credeți-mă, noi cei de la PACE ÎNTÂI ROMÂNIA am fost singurii consecvenți din prima secundă.
Am spus clar și răspicat că nu vom tolera și nu vom vota niciodată USR-iști vopsiți în tehnocrați, care, în realitate, execută ordine străine.
Am spus clar că nu vom vota personaje toxice, de exemplu, la cultură, cum e domnul Papahagi, care și-a permis să insulte un lider mondial conservator, făcându-l pe Donald Trump senil.
Dovedind, bineînțeles, o totală lipsă de viziune politică. Consider că domnul Adrian Veștea este un liberal vechi, un om validat. A fost și consilier local și primar și președinte de Consiliu Județean. Domnul Bolojan va rămâne singur.”, a declarat senatorul Ninel Peia, exclusiv la Realitatea PLUS.
Ninel Peia, mesaj pentru Ilie Bolojan
„Îi dau o veste domnului Ilie Bolojan.
Va rămâne singur în birou doar cu secretarele, pentru că baza partidului, primarii, PNL-iștii și liderii cu greutate din teritoriu, garantez că s-au aliniat instantaneu în spatele lui Adrian Veștea.
Timpul discursurilor pur teoretice și al aroganței de la centru, de tip useristo-bolșevică, a trecut. Se pare că atunci când Curtea, Înaltă Curte de Casație și Justiție, pe 18, cred, va pronunța verdictul final de incompatibilitate în dosarul Dominic Fritz, USR va intra într-o prăbușire totală de leadership.
Pentru că atunci trebuie să fim serioși, va fi decapitat politic. Și atunci ce se va întâmpla?
Domnul Ilie Bolojan își va lua rucsăcelul, bagajul și va pleca direct la USR pentru a prelua frâiele unei epave politice rămase fără lider.
Și în același timp, garantez, acești miniștri USR din guvernul lui Bolojan, cu rucsacul în spate și cu tableta în mână, nu au guvernat, ci au sabotat România prin blocaje absurde, prin birocrație ideologică și printr-o totală incompetență administrativă.
Ce au făcut ei, de fapt, au pus frână României și au blocat proiectele vitale ale României. Dovedind că scopul lor, scopul USR, nu a fost construcția, ci paralizia statului român.”, a completat Ninel Peia.