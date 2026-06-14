Ninel Peia, după desemnarea lui Adrian Veștea: „S-a terminat cu experimentele ideologice făcute pe spatele României!”

Publicat 14 iun. 2026, 10:08 Sursă Realitatea PLUS

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru continuă să provoace reacții puternice pe scena politică. Senatorul Ninel Peia a comentat noua mutare de la vârful statului, susținând că decizia marchează începutul unei noi etape în politica românească și o schimbare importantă în raportul de forțe dintre partidele parlamentare.

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