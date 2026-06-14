Nicușor Dan, anunț bombă: Adrian Veștea (PNL), desemnat să formeze guvernul. Eugen Tomac a renunțat la mandat - VIDEO

Publicat 14 iun. 2026, 08:43 Actualizat 14 iun. 2026, 11:04

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea să formeze guvernul, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat. Anunțul a fost făcut în cadrul unei declarații de presă, la Palatul Cotroceni.

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