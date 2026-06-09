Panică la metrou după un incendiu. Două stații au fost afectate de fum, pasagerii evacuați din vagoane

Momente de panică au avut loc miercuri dimineață în rețeaua de metrou din București, după ce un incendiu a izbucnit în zona stației Iancului, pe sensul de mers către Piața Victoriei. Fumul degajat s-a extins rapid și a ajuns până în stația Obor, afectând circulația și activitatea din subteran.

Fum dens în stațiile Iancului și Obor

Potrivit informațiilor disponibile de la fața locului, fumul s-a propagat atât pe peroanele stației Iancului, cât și în zonele de acces din stația Obor, unde vizibilitatea a fost redusă semnificativ.

Călătorii aflați în garniturile de metrou au fost evacuați preventiv, ca măsură de siguranță, în contextul în care fumul a început să pătrundă în zonele de circulație.

Incendiul ar fi pornit în zona șinelor

Primele date indică faptul că incendiul s-ar fi produs în apropierea infrastructurii de cale de rulare din stația Iancului. Deocamdată nu au fost comunicate oficial cauzele exacte ale izbucnirii focului.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid în subteran pentru a limita extinderea incendiului și pentru a verifica eventualele avarii la instalațiile tehnice.

Intervenție amplă a pompierilor și Metrorex

La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale de stingere, echipaje SMURD și ambulanțe. Totodată, reprezentanții Metrorex, împreună cu pompierii, au început operațiunile de ventilare și evacuare a fumului din stațiile afectate.

Zonele au fost verificate pentru a elimina riscurile suplimentare și pentru a permite accesul în condiții de siguranță.

Circulație afectată temporar

Până la acest moment nu au fost raportate victime. Totuși, circulația trenurilor și accesul călătorilor au fost afectate temporar în zona incidentului, în timpul intervenției.

Comunicatul ISU

”In urma cu scurt timp am fost anuntati ca la statia de metrou Piata Iancului se observa degajare de fum la nivelul peronului.

Echipajele ISUBIF au ajuns la caz si au procedat la evacuarea persoanelor aflate in statie, iar in acest moment se asteapta oprirea circulatiei garniturilor de metrou si deconectarea de la electricitate, pentru a permite salvatorilor sa patrunda in tunel.

Nu sunt persoane ranite. La caz actioneaza 3 autospeciale de stingere si 1 ambulanta SMURD de la ISUBIF”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov.

Ancheta urmează să stabilească exact cauza

Incidentele de acest tip sunt, în mod obișnuit, investigate de pompieri împreună cu specialiștii Metrorex, iar cauzele posibile includ probleme la instalațiile electrice, cabluri sau alte componente tehnice ale infrastructurii.

Autoritățile urmează să stabilească exact cum a izbucnit incendiul și dacă au existat avarii care să fi afectat sistemele de semnalizare sau alimentare.