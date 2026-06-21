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Politica· 1 min citire
Liderii grei din PNL i-au întors spatele lui Bolojan după userizare. Peste 1000 de liberali lipsesc de la Congres
PNL
Publicat21 iun. 2026, 14:29
SursăRealitatea PLUS
Peste 1000 de liberali lipsesc de la Congresul Extraordinar PNL. Printre aceștia sunt nume importante precum Adrian Veștea, Rareș Bogdan, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Hubert Thuma.
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