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Politica· 1 min citire

Liderii grei din PNL i-au întors spatele lui Bolojan după userizare. Peste 1000 de liberali lipsesc de la Congres

PNL

PNL

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 14:29
SursăRealitatea PLUS

Peste 1000 de liberali lipsesc de la Congresul Extraordinar PNL. Printre aceștia sunt nume importante precum Adrian Veștea, Rareș Bogdan, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Hubert Thuma.

Un număr semnificativ de lideri liberali de prim rang nu participă la Congresul PNL, într-un semnal clar de tensiune internă la vârful partidului.

Printre absenți se numără Adrian Veștea, premierul desemnat, Rareș Bogdan, Cătălin Predoiu, Alina Gheorghiu, Hubert Thuma, Alin Tișe, Toma Petcu și Valeriu Iftimie. De asemenea, George Scripcaru, Alexandru Nazare, Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe și Emil Boc lipsesc de la reuniunea partidului.

Absența acestora pare a fi un gest deliberat. Liberalii în cauză nu s-au lăsat intimidați de presiunile exercitate de președintele PNL, Ilie Bolojan, și au ales să nu fie prezenți tocmai ca formă de protest. Mai mulți dintre liderii absenți au făcut și declarații publice în care și-au explicat poziția.

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