Ciucu acuză „Sistemul” că atacă PNL: „Partidul nostru este sub asalt de șase luni”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a lansat acuzații grave la Congresul Extraordinar al PNL la adresa „Sistemului”, pe care îl responsabilizează pentru presiunile exercitate asupra PNL-ului în ultimele luni.
„Sistemul a ales să pună presiune pe PNL. De ce? Pentru că partidul nostru îşi regăsise sufletul, independenţa. Acest lucru, pentru ei, nu era acceptabil, şi trebuia readus la ordin. PSD este deja la ordin. De aceea au ales să atace PNL şi nu PSD.
Ciucu, atac la Veștea: „Nu își aparține”
„Cum am ajuns noi aici? Ar trebui să ne întrebăm cu toții. Este un congres poate care ar fi trebuit să aibă loc mai devreme, sau este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL.
Este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL. Ce este sistemul? Greu de definit. Inițial nu știi dacă există sau dacă nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să o afli pe pielea ta, în cel mai brutal mod cu putință.
Noi politicienii avem un timp limitat în poziția noastră publică, dar sistemul este etern în gradele și funcțiile lor care rămân și după noi. Și niciodată nu dau seama față de nimic. Iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns eu astăzi, au pârghiile să scape, să nu li se întâmple nimic.
De şase luni partidul nostru este sub asalt.
În ţara noastră nu toţi politicienii îşi aparţin. Nu toţi preşedinţii şi-au aparţinut. Nu toate partidele îşi aparţin.
Aceiaşi oameni care au pregătit guvernul Veştea sunt cei care au pregătit operaţiunea specială căreia astăzi trebuie să îi fac faţă.
Adrian Veştea nu îşi aparţine.
Dacă România va deveni un stat tot mai securistic, de noi toţi depinde”, a declarat Ciucu la Congres.
La congresul PNL a mai fost prezent și alt pion al găștii lui Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, care este și ea cercetată într-un mega-dosar instrumentat de procurorii DNA. Totul după ce aceasta ar fi favorizat o companie germană.
Oana Gheorghiu a refuzat să dea orice declarație, spunând că va vorbi cu jurnaliștii „mai târziu, după Congres”.
Ciucu a refuzat propunerea de a candida pentru funcția de prim-vicepreședinte pentru că este urmărit penal
Primarul general Ciprian Ciucu a refuzat propunerea lui Ilie Bolojan de a candida pentru funcția de prim-vicepreședinte, pentru că nu își dorește ca partidul să aibă în fruntea sa, în prim-vicepreședinte, pe urmărit penal.
Urmează discursuri și de la cei doi vicepreședinți, de la Oana Gheorghiu, de la Dragoș Pâslaru, dar și de la Dan Motreanu.
S-a deschis acest congres, cu un discurs din partea lui Radu Mihaiu de la USR care a transmis că își dorește un parteneriat cu PNL bazat pe reforme.
Veștea nu participă la Congres
De altfel, echipa lui Adrian Veștea nu participă astăzi la acest congres, premierul desemnat spunea că împreună cu echipa sa se va folosi de toate pârghiile pe care le are, astfel încât să conteste toate aceste decizii.
În acest moment, partidul este scindat, rămânând de văzut ce se va întâmpla și în instanță, acolo unde echipa lui Adrian Veștea a mers deja și a contestat mai multe decizii, va chiar cere daune morale de până la 4 milioane de lei de la PNL și Ilie Bolojan.