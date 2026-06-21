Ciucu acuză „Sistemul” că atacă PNL: „Partidul nostru este sub asalt de șase luni”

Publicat 21 iun. 2026, 13:27 Actualizat 21 iun. 2026, 13:28 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a lansat acuzații grave la Congresul Extraordinar al PNL la adresa „Sistemului”, pe care îl responsabilizează pentru presiunile exercitate asupra PNL-ului în ultimele luni.

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