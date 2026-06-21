Gheorghe Piperea cere explicații privind finanțările fundațiilor politice din Europa: „Sumele sunt amețitoare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 10:55

Europarlamentarul ECR/AUR Gheorghe Piperea atrage atenția asupra modului în care sunt finanțate unele fundații politice din statele europene, susținând că sursele de finanțare și cheltuirea fondurilor sunt insuficient transparente. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta afirmă că sume considerabile ar fi direcționate către activități de militantism politic, fenomen care, în opinia sa, ar putea explica anumite evoluții și jocuri politice controversate din România și din alte țări europene.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre gheorghe piperea