Viitorul Europei, dezbătut de liderii suveraniști. Fostul comandat al SUA, umăr la umăr cu George Simion -VIDEO

Publicat 20 iun. 2026, 19:30 Sursă Realitatea PLUS

AUR și Patriots Network au reunit la București lideri politici și specialiști din mai multe state pentru o dezbatere despre direcția în care se îndreaptă Europa. Discuțiile s-au concentrat pe subiectele fierbinți, de la apărare și securitate, până la economie și suvenaritate.

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