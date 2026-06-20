Un semnal de alarmă pentru PNL

Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu s-au înscris în PNL Sector 6. Mai mult ca sigur vor ajunge în conducerea centrală a PNL. Neoprogresiști (un termen îndulcit pentru neomarxism) și incompetenți.
Prezența în conducerea PNL a lui Dragoș Pîslaru, care a ratat miliarde de euro din PNRR, și a Oanei Gheorghiu, care a generat controverse, nu și reforme în companiile de stat, și mai mult decât atât, s-a gândit să „eficientizeze” companii care sunt performante de ani de zile, va fi o eroare strategică majoră.
PNL, unul dintre cele mai vechi partide din lume
PNL este unul dintre cele mai vechi partide liberale, TRADIȚIONALE, CONSERVATOARE, din lume!
PNL face parte din marea familie a Partidului Popular European (PPE), ultima redută împotriva asaltului deșănțat al unei ordini contrare valorilor sale fundamentale.
În timp ce liberalii cu zeci de ani de muncă și rezultate în partid sunt puși la colț, prin practici comuniste, NKVD-iste, pentru DELICT DE OPINIE, cei care i-au mânjit sunt promovați acum în linia întâi.
Neomarxism vs. Conservatorism
Neomarxismul înseamnă societate împărțită între oprimatori și oprimați prin instituții, cultură, rasă, gen.
Conservatorismul reprezintă păstrarea tradițiilor, a normalității, a instituțiilor istorice.
Societatea trebuie să evolueze de la sine, nu prin manipulare și escrocherii.
Familia, religia și libertatea, piloanele unei societăți sănătoase
Se cuvine să se pună accent pe familie, proprietate privată, religie, stat de drept, piață liberă, intervenția minimă a statului în economie și nu în ultimul rând, libertate.
În timp ce neomarxiștii vor structuri de putere pentru a atinge egalitatea, conservatorismul vrea să păstreze stabilitatea și libertatea.