Un semnal de alarmă pentru PNL

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 14:55

Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu s-au înscris în PNL Sector 6. Mai mult ca sigur vor ajunge în conducerea centrală a PNL. Neoprogresiști (un termen îndulcit pentru neomarxism) și incompetenți.

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