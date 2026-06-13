Eugen Tomac și-a publicat programul de guvernare. Care este prioritatea ZERO a cabinetului său

Publicat 13 iun. 2026, 17:40 Actualizat 13 iun. 2026, 17:41

Cabinetul propus de Eugen Tomac plasează reorganizarea teritorială a țării înaintea oricărei alte măsuri economice sau sociale. Considerată precondiția obligatorie pentru dezvoltarea României, reforma administrativ-teritorială (RAT) este asumată ca prioritate absolută în noul program de guvernare, având ca termen de implementare fereastra politică 2026-2028.

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