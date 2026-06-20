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Politica· 2 min citire
Fost ambasador al SUA în România, avertisment de proporții: „Washingtonul înțelege foarte bine ce se întâmplă aici, văd o mișcare soroșistă”
Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România
Publicat20 iun. 2026, 08:56
SursăRealitatea PLUS
Fostul ambasador al Statelor Unite în România, Adrian Zuckerman, spune că situația politică din România este urmărită la Washington. El avertizează că autoritățile americane văd că în România există o mișcare îndreptată împotriva lor. În același timp, Zuckerman spune că țara noastră se află într-o situație dificilă din cauza lipsei unui guvern de mai multe săptămâni și a criticat blocajele din procesul de formare a noului executiv.
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