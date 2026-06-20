Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Fost ambasador al SUA în România, avertisment de proporții: „Washingtonul înțelege foarte bine ce se întâmplă aici, văd o mișcare soroșistă”

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 08:56
SursăRealitatea PLUS

Fostul ambasador al Statelor Unite în România, Adrian Zuckerman, spune că situația politică din România este urmărită la Washington. El avertizează că autoritățile americane văd că în România există o mișcare îndreptată împotriva lor. În același timp, Zuckerman spune că țara noastră se află într-o situație dificilă din cauza lipsei unui guvern de mai multe săptămâni și a criticat blocajele din procesul de formare a noului executiv.

„România este într-o criză economică care nu mai s-a văzut aici. E iresponsabil să blochezi un nou guvern.

Lumea care crede că guvernul american și Senatul american și Congresul american nu știe de ce se întâmplă aici și cine cauzează lucrurile astea și cine face ce face aici, greșesc și fac o greșeală enormă.

Zuckerman: „Washingtonul știe foarte bine ce se întâmplă aici”

Pentru că se știe foarte bine că am fost la Washington săptămâna trecută și să înțelege foarte bine ce se întâmplă aici, că trebuie un guvern aici, că nu e corect ce se întâmplă, văd o mișcare soroșistă, văd o mișcare spre stânga, văd o mișcare împotriva Americii, văd multe lucruri aici care cred că sunt mai mult adevărate decât nu.

Și e o mare greșeală, pentru că cel mai bun prieten al României continuă să fie și a fost America.

Știm foarte bine că sunt oameni înconjurați lui Bolojan și poate chiar Bolojan, care spun multe porcării despre America, care nu sunt adevărate, fac înțelegeri cu alte țări europene care nu sunt, în opinia mea, în avantajul României. Eu sper că toți parlamentarii să nu ia în seamă amenințări de la oameni ca Bolojan, că sunt dați afară.”, a declarat Adrian Zuckerman.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

adrian zuckermansuaguvernRomania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe