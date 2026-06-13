Doi oameni căutați de scafandri după ce au căzut în Dunăre

O amplă intervenție de căutare și salvare este în desfășurare pe Dunăre, în județul Brăila, după ce două persoane au dispărut în apele fluviului. La misiune participă scafandri, echipaje SMURD și mai multe ambarcațiuni, autoritățile mobilizând resurse suplimentare din județele vecine pentru a sprijini operațiunea.
UPDATE - Una dintre persoanele căutate are aproximativ 55 de ani.
Intervenție de urgență în zona localității Chiscani
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, operațiunea a început în cursul dimineții, în jurul orei 08:00, după primirea unei sesizări privind dispariția unei persoane în apele Dunării, în dreptul localității Chiscani.
Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani, despre care există suspiciunea că s-ar fi înecat. Pentru localizarea acestuia au fost mobilizați scafandri și echipaje specializate în intervenții pe apă.
Două persoane sunt căutate în apele fluviului
Pe parcursul operațiunii, autoritățile au constatat că numărul persoanelor dispărute este de două, motiv pentru care dispozitivul de intervenție a fost extins.
La fața locului acționează o echipă formată din scafandri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila și Galați, sprijiniți de o ambarcațiune de intervenție și un echipaj SMURD pregătit să acorde asistență medicală de urgență.
Scafandri din Constanța și Tulcea, chemați în sprijin
Având în vedere complexitatea misiunii și suprafața mare care trebuie verificată, autoritățile au solicitat sprijin suplimentar din partea inspectoratelor pentru situații de urgență din Constanța și Tulcea.
O nouă echipă de scafandri urmează să se alăture operațiunii, în încercarea de a accelera căutările și de a crește șansele găsirii celor două persoane dispărute.
Căutările continuă pe Dunăre
Misiunea este în plină desfășurare, iar echipele de intervenție verifică atent zona în care cele două persoane au fost văzute ultima dată. Condițiile din teren și curenții puternici ai fluviului fac intervenția dificilă.
Autoritățile continuă căutările și urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce operațiunea avansează.