Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Destin crunt: doi frați mineri au murit în același loc
Mineri
Publicat13 iun. 2026, 13:21
SursăRealitatea PLUS
Tragedie cutremurătoare într-o familie de mineri din Oltenia. Un angajat de 52 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproximativ șapte metri înălțime, în timpul unor lucrări de reparații la Cariera Jilț Sud. Nenorocirea s-a produs chiar în apropierea locului unde, în urmă cu mai mulți ani, și-a pierdut viața și fratele său, tot în urma unui accident de muncă.
Citește și
- 13:15Pericol pe șosea. Stâlp căzut printre mașini
- 10:50Incendiu puternic într-o gospodărie din Suceava. Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările
- 10:41Scandal într-o școală din Neamț. Un bărbat a fost reținut după ce a amenințat cu un cuțit un alt părinte
- 10:23Doi oameni căutați de scafandri după ce au căzut în Dunăre
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News