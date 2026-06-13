Destin crunt: doi frați mineri au murit în același loc

Publicat 13 iun. 2026, 13:21 Sursă Realitatea PLUS

Tragedie cutremurătoare într-o familie de mineri din Oltenia. Un angajat de 52 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproximativ șapte metri înălțime, în timpul unor lucrări de reparații la Cariera Jilț Sud. Nenorocirea s-a produs chiar în apropierea locului unde, în urmă cu mai mulți ani, și-a pierdut viața și fratele său, tot în urma unui accident de muncă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre barbat mort