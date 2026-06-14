Tragedie în stațiunea Mamaia: un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în mare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 iun. 2026, 14:53

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit după ce a fost scos inconștient din apele Mării Negre. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, victima nu a mai putut fi salvată.

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