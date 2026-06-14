Tragedie în stațiunea Mamaia: un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în mare

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit după ce a fost scos inconștient din apele Mării Negre. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, victima nu a mai putut fi salvată.
Alertă prin 112 pentru un caz de submersie
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, apelul de urgență a fost făcut prin numărul unic 112, după ce un bărbat a fost observat în stare gravă în apă.
La fața locului au fost mobilizate de urgență două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, care au găsit victima în stop cardio-respirator.
Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare și au aplicat protocolul specific pentru astfel de situații. Din păcate, în ciuda intervenției rapide, bărbatul nu a răspuns manevrelor medicale și a fost declarat decedat.
Victima avea 56 de ani
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au confirmat că persoana care și-a pierdut viața este un bărbat în vârstă de 56 de ani.
În urma incidentului, trupul neînsuflețit va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.
Poliția a deschis o anchetă
Conform procedurilor legale, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Anchetatorii vor analiza împrejurările incidentului și vor lua în calcul rezultatele expertizelor medico-legale pentru a clarifica dacă au existat factori care au contribuit la decesul bărbatului.
Salvatorii recomandă respectarea indicațiilor afișate pe plajă, evitarea intrării în apă în condiții periculoase și supravegherea atentă a persoanelor aflate la scăldat.