Drum de coșmar în Gorj: copiii ajung la școală cu motocultoarele
Primăria Bălești
Plătesc taxe, dar trăiesc ca într-un sat uitat de lume. Într-o localitate din Gorj, oamenii se plâng că fiecare ploaie transformă drumul spre case într-o capcană de noroi. Sunt disperați și cer măcar pietruirea străzii, după luni întregi de reclamații și promisiuni fără rezultat.
Stradă transformată în capcană la fiecare ploaie
În comuna gorjeană Bălești, o ploaie este suficientă pentru ca accesul către locuințe să devină aproape imposibil. De mai bine de un an, localnicii se străduiesc să convingă autoritățile să intervină, însă situația a rămas neschimbată.
Situația le dă mari bătăi de cap localnicilor. Accesul în zonă s-a transformat într-o misiune imposibilă atât pentru familiile cu copii, cât și pentru echipajele de intervenție.
Disperați, unii părinți au ajuns să își transporte copiii cu motocultoarele pentru a putea ajunge la școală sau la grădiniță.
Localnicii sunt revoltați că plătesc impozite tot mai mari și cer autorităților măcar o intervenție minimă care să le permită să circule în condiții decente până la modernizarea completă a drumului.
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