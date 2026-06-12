Drum de coșmar în Gorj: copiii ajung la școală cu motocultoarele

Sursă: Realitatea PLUS

Plătesc taxe, dar trăiesc ca într-un sat uitat de lume. Într-o localitate din Gorj, oamenii se plâng că fiecare ploaie transformă drumul spre case într-o capcană de noroi. Sunt disperați și cer măcar pietruirea străzii, după luni întregi de reclamații și promisiuni fără rezultat.

Stradă transformată în capcană la fiecare ploaie

În comuna gorjeană Bălești, o ploaie este suficientă pentru ca accesul către locuințe să devină aproape imposibil. De mai bine de un an, localnicii se străduiesc să convingă autoritățile să intervină, însă situația a rămas neschimbată.

Situația le dă mari bătăi de cap localnicilor . Accesul în zonă s-a transformat într-o misiune imposibilă atât pentru familiile cu copii, cât și pentru echipajele de intervenție.

Disperați, unii părinți au ajuns să își transporte copiii cu motocultoarele pentru a putea ajunge la școală sau la grădiniță.

Localnicii sunt revoltați că plătesc impozite tot mai mari și cer autorităților măcar o intervenție minimă care să le permită să circule în condiții decente până la modernizarea completă a drumului.