Alertă în județul Buzău. Un urs a intrat în opt case, ultima locuită, și a căutat inclusiv frigiderul

Sursă: Realitatea.Net

Autoritățile din Buzău sunt în alertă după ce un urs a pătruns, în ultima perioadă, în opt locuințe din localitatea Pleși, comuna Bisoca, cel mai recent incident fiind înregistrat în noaptea de joi spre vineri, când animalul a intrat într-o casă în care se afla o femeie în vârstă.

"În ultimele două săptămâni, ursul a devastat 8 case, 7 case au fost nelocuite, dar azi-noapte a intrat într-o casă unde locuia o bătrână. Femeia a dormit în bucătărie, iar ursul a intrat în casă. Când s-a dus dimineaţă, a găsit casa devastată. A căutat inclusiv la frigider, a intrat în case, nu a mai nimerit pe unde să iasă şi a făcut prăpăd. Suntem acolo cu doctor veterinar, cu jandarmi, cu vânători, ursul nu mai este pe aici. S-a întâmplat în satul Pleşi, o zonă de munte cu case răsfirate", a declarat primarul comunei Bisoca, Florin Stemate, pentru Agerpres.

Locuitorii din zona satului Pleşi solicită ajutorul autorităţilor după ce locuinţele au fost devastate de animalele sălbatice.

"Of, Doamne! Cât mai avem de suferit cu aceşti urşi agresivi? S-au luat de demolat case nelocuibile. Avem să trăim peste ceva timp numai prin poduri. Viaţa noastră este în pericol, nu ne mai putem deplasa cu animale la păşunat să le strângem hrană pentru iarnă, nici pomeneală. Autorităţile să ia măsuri, noi nu avem nicio siguranţă, am ajuns la capătul puterilor, oamenii buni", a scris o localnică pe Facebook.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău a transmis că la faţa locului s-a deplasat o echipă de jandarmi, după ce instituţia a fost sesizată despre prezenţa unui urs în satul Pleşi din comuna Bisoca.