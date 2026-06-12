Angajat al Complexului Energetic Oltenia, mort la locul de muncă. O balustradă de excavator ar fi căzut peste el

Sursă: Realitatea.net

Un angajat al Complexului Energetic Oltenia și-a pierdut viața, astăzi, într-un accident de muncă produs la cariera Jilț Nord.

Victima este Costel V., care lucra ca lăcătuș mecanic. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi fost lovit de o balustradă a unui excavator, care s-ar fi desprins și ar fi căzut peste el. Liderii de sindicat din cadrul carierei miniere au transmis că accidentul s-a produs în timpul programului de lucru. În urma impactului, angajatul a suferit răni grave și a murit la scurt timp, conform Gorjonline.com.

Un alt accident grav a avut loc la Jilț Sud în 2023

Cariera Jilț a mai fost în atenție după un accident grav produs în ianuarie 2023, la Jilț Sud. Atunci, o dubă în care erau transportați angajați ai Complexului Energetic Oltenia s-a răsturnat. Trei persoane au murit, iar alte zece au fost rănite. Până în prezent, nicio persoană nu a fost trimisă în judecată în acel dosar.