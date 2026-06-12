Angajat al Complexului Energetic Oltenia, mort la locul de muncă. O balustradă de excavator ar fi căzut peste el
Angajat CEO mort/ Sursa foto: Gorjtv.ro.
Un angajat al Complexului Energetic Oltenia și-a pierdut viața, astăzi, într-un accident de muncă produs la cariera Jilț Nord.
Victima este Costel V., care lucra ca lăcătuș mecanic. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi fost lovit de o balustradă a unui excavator, care s-ar fi desprins și ar fi căzut peste el. Liderii de sindicat din cadrul carierei miniere au transmis că accidentul s-a produs în timpul programului de lucru. În urma impactului, angajatul a suferit răni grave și a murit la scurt timp, conform Gorjonline.com.
Un alt accident grav a avut loc la Jilț Sud în 2023
Cariera Jilț a mai fost în atenție după un accident grav produs în ianuarie 2023, la Jilț Sud. Atunci, o dubă în care erau transportați angajați ai Complexului Energetic Oltenia s-a răsturnat. Trei persoane au murit, iar alte zece au fost rănite. Până în prezent, nicio persoană nu a fost trimisă în judecată în acel dosar.
Citește și:
- 13:10 - Trenurile Soarelui 2026 au intrat în circulație. Legături directe spre litoral din toate regiunile țării
- 12:36 - Alertă în județul Buzău. Un urs a intrat în opt case, ultima locuită, și a căutat inclusiv frigiderul
- 12:22 - Trotinetele electrice fac noi victime în Neamț. Două minore au ajuns la spital cu multiple răni
- 11:39 - Angajații Casei de Pensii Tulcea au intrat în grevă japoneză: „Va dura până când situația noastră va fi înțeleasă!”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News