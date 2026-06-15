Protest la Constanța după explozia dronei maritime din port. Oamenii cer explicații autorităților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 15:39

Mai mulți oameni s-au strâns în fața Prefecturii Constanța, nemulțumiți de modul în care autoritățile au gestionat incidentul din port, unde o dronă maritimă a explodat în urmă cu două săptămâni, potrivit Realitatea PLUS.

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