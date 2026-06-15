Protest la Constanța după explozia dronei maritime din port. Oamenii cer explicații autorităților

Mai mulți oameni s-au strâns în fața Prefecturii Constanța, nemulțumiți de modul în care autoritățile au gestionat incidentul din port, unde o dronă maritimă a explodat în urmă cu două săptămâni, potrivit Realitatea PLUS.
Protestatarii spun că nu se mai simt în siguranță și cer răspunsuri clare din partea statului român. Ei vor să știe de ce drona a ajuns atât de aproape de țărm și de ce nu a fost interceptată sau detonată înainte să producă panică în rândul oamenilor.
Protestatarii din Constanța cer explicații după explozia dronei din port
Protestul are loc în fața Prefecturii Constanța. Cei prezenți spun că incidentul din port le-a ridicat multe semne de întrebare și că autoritățile trebuie să explice exact ce s-a întâmplat. Nicolae Mavrodin, președintele comitetului de inițiativă și organizare, a declarat că oamenii au ieșit în stradă pentru că se tem pentru siguranța lor.
„Motivul pentru care suntem astăzi aici cu toții este pentru că noi nu ne mai simțim în siguranță și pentru că dorim să cerem socoteală statului român să ne spună și nouă, în primul rând, de ce au permis dronei să ajungă atât de aproape de țărm, dacă este greșeală umană sau dacă este ceva intenționat din partea uneia dintre autoritățile statului, cineva a închis ochii”, a spus Nicolae Mavrodin.
Reprezentanții protestatarilor spun că au pregătit o listă de întrebări pentru autorități. Acestea vor fi transmise prefectului, iar oamenii așteaptă explicații despre modul în care a fost gestionată situația din port. Nicolae Mavrodin susține că întrebările au fost pregătite împreună cu militari în rezervă și vizează inclusiv partea de securitate și funcționarea sistemelor de apărare.
„Avem câteva întrebări pe care le vom adresa prefectului și prin intermediul lui am vrea să ajungă întrebările noastre la factorii de decizie și în funcție de răspunsurile pe care le vom primi la întrebările pe care noi le punem autorităților astăzi, în final vom vedea dacă vom mai face alte acțiuni și care vor fi acelea”, a declarat acesta.
Protestatarii spun că nu se vor opri fără garanții de siguranță
Oamenii susțin că protestul de la Constanța ar putea fi urmat și de alte acțiuni, dacă răspunsurile autorităților nu vor fi considerate suficiente. Nicolae Mavrodin a spus că protestatarii vor să primească garanții că astfel de incidente nu se vor repeta și că populația este protejată.
„Ținta noastră nu este să ne oprim aici și până în momentul în care nu avem toate garanțiile din partea statului român că noi și copiii noștri vom trăi în siguranță aici, în Constanța, nu ne vom opri”, a spus acesta.
Organizatorii spun că întrebările lor vizează și securitatea națională. Ei vor să știe dacă sistemele antidrone și radarele au funcționat corect în noaptea incidentului. Nicolae Mavrodin a precizat că răspunsurile trebuie să fie clare, pentru ca oamenii să înțeleagă ce măsuri vor fi luate mai departe.
„Avem niște întrebări punctuale, avem un set de întrebări pe care le-am pregătit împreună cu cei de la cadrele militare în rezervă, care știu despre ce este vorba. Nu sunt întrebări pe care, atunci când le-am gândit, le-am gândit împreună cu experți în domeniu, astfel încât răspunsurile să fie foarte clare și să știm și noi ce anume va trebui să facem de aici încolo”, a mai spus reprezentantul protestatarilor.
Protestul de la Constanța ar putea fi urmat de alte acțiuni
Reprezentanții protestatarilor spun că vor urmări dacă autoritățile vor face ceea ce promit. Dacă nu vor exista măsuri concrete, aceștia iau în calcul noi acțiuni.
„Vom încerca să supraveghem, să vedem dacă ceea ce spun că fac, fac, și dacă nu vor face, vom încerca să facem acțiuni în mod progresiv”, a spus Nicolae Mavrodin.