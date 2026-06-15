Fetiță de 12 ani, resuscitată după ce a fost lovită de o mașină. Șoferul a pierdut controlul volanului și a accidentat două minore și o femeie - VIDEO

Publicat 15 iun. 2026, 15:50 Actualizat 15 iun. 2026, 15:59

O elevă de clasa a V-a este în stare gravă după ce a fost lovită de o mașină, în localitatea Mureșenii Bârgăului, pe DN 17. Accidentul s-a produs după terminarea orelor, în momentul în care copila ieșise din curtea școlii. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

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