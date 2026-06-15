Fetiță de 12 ani, resuscitată după ce a fost lovită de o mașină. Șoferul a pierdut controlul volanului și a accidentat două minore și o femeie - VIDEO

O elevă de clasa a V-a este în stare gravă după ce a fost lovită de o mașină, în localitatea Mureșenii Bârgăului, pe DN 17. Accidentul s-a produs după terminarea orelor, în momentul în care copila ieșise din curtea școlii. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!
Potrivit primelor informații, un autoturism care circula pe direcția Bistrița - Vatra Dornei a ajuns pe sensul opus, a ieșit de pe carosabil și a lovit trei persoane aflate în afara drumului. Este vorba despre două minore, de 11 și 12 ani, și o femeie de 31 de ani.
Eleva de clasa a V-a a fost resuscitată de echipajele medicale
La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale și de prim ajutor. Unul dintre copii a fost găsit inconștient, în stop cardio-respirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare și au reușit să îi restabilească semnele vitale.
”În urma accidentului rutier, echipajele medicale și de prim ajutor au acordat asistență pentru patru persoane implicate.
Un minor a fost găsit în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator, fiind resuscitat de echipajele medicale, care au reușit restabilirea semnelor vitale. Ulterior, acesta a fost intubat și predat echipajului elicopterului SMURD Târgu Mureș, pentru transport la o unitate medicală de specialitate.
Un al doilea minor, care prezenta escoriații și un atac de panică, a fost preluat de echipajul SMURD de prim ajutor din Prundu Bârgăului și transportat la UPU-SMURD Bistrița. De asemenea, un adult, conștient și cooperant, cu suspiciune de fractură la un membru superior, a fost preluat de echipajul SMURD Bistrița și transportat la UPU-SMURD Bistrița. Conducătorul auto a fost evaluat la fața locului, prezentând posibil un atac de panică, însă nu a necesitat transportul la spital”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.
Două minore și o femeie au fost transportate la spital
În urma accidentului, două fete, de 11 și 12 ani, și o femeie de 31 de ani au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Una dintre minore se află în stare gravă, după ce a fost resuscitată la fața locului. Un alt copil a suferit escoriații și un atac de panică, iar femeia de 31 de ani era conștientă și cooperantă, dar avea suspiciune de fractură la un membru superior.
Șoferul ar fi pierdut controlul direcției pe DN 17
Polițiștii au transmis că accidentul s-a produs pe Drumul Național 17, în Mureșenii Bârgăului. Din primele verificări, șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul direcției, ar fi pătruns pe sensul opus și apoi ar fi ieșit în afara părții carosabile.
”Mai multe echipaje din cadrul Serviciului Rutier și Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului au intervenit la un accident rutier, produs pe Drumul Național 17, în Mureșenii Bârgăului. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că șoferul unui autoturism care circula pe direcția Bistrița-Vatra Dornei a pierdut controlul direcției, a pătruns pe sensul opus, a ieșit în afara părții carosabile, unde a surprins și accidentat trei persoane. Accidentul s-a soldat cu rănirea a două minore de 11 și 12 ani și a unei femei de 31 de ani care au fost preluate și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Totodată, autoturismul în cauză a intrat în coliziune cu 3 autoturisme parcate în afara părții carosabile. Conducătorul auto, un bărbat de 59 de ani din localitatea Răchiți, județul Botoșani, a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.
Mașina a lovit și trei autoturisme parcate
După ce a ieșit de pe carosabil și a lovit cele trei persoane, autoturismul a intrat în coliziune și cu trei mașini parcate în afara drumului.
Șoferul, un bărbat de 59 de ani din județul Botoșani, a fost testat de polițiști cu aparatele din dotare. Rezultatele au fost negative.
Accidentul din Mureșenii Bârgăului a fost surprins de o cameră
Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imaginile au un puternic impact emoțional. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și dacă au existat și alți factori care au dus la pierderea controlului asupra mașinii.