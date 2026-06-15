Sfârșit tragic pentru un bătrân de 90 de ani din Suceava. A murit carbonizat după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 09:29

Un bărbat de 90 de ani a murit după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de duminică spre luni. Incendiul a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava.

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