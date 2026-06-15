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Sfârșit tragic pentru un bătrân de 90 de ani din Suceava. A murit carbonizat după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

Incendiu în Suceava

Incendiu în Suceava

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 09:29

Un bărbat de 90 de ani a murit după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de duminică spre luni. Incendiul a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava.

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră mai multe construcții anexe și exista riscul ca focul să se extindă la întreaga gospodărie.

Incendiu puternic într-o gospodărie din Dolheștii Mari

Incendiul a fost anunțat în timpul nopții, iar pompierii din Suceava au mers de urgență la fața locului. Când au ajuns echipajele, ardeau mai multe construcții din gospodărie, printre care și o bucătărie de vară. Flăcările se puteau extinde și la restul locuinței, motiv pentru care intervenția a fost una dificilă. Pompierii au acționat pentru localizarea incendiului și pentru împiedicarea propagării focului.

Din primele informații, în interiorul gospodăriei se afla o persoană care ar fi fost surprinsă de incendiu. După ce flăcările au fost localizate, pompierii au intrat în locuință și l-au găsit pe proprietar. Bărbatul, în vârstă de 90 de ani, nu a mai putut fi salvat. Autoritățile au confirmat decesul acestuia.

Flăcările au distrus aproximativ 80 de metri pătrați

Au ars bucătăria de vară, camera de locuit și mai multe bunuri

În urma incendiului, au ars bucătăria de vară, o cameră de locuit și mai multe bunuri aflate în interior. Suprafața afectată de foc a fost de aproximativ 80 de metri pătrați. Pompierii au stabilit că, cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la jarul căzut din sobă. Cauza exactă urmează să fie stabilită în urma verificărilor.

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