Vicepreședintele Parlamentului European cere mecanisme de despăgubire pentru românii afectați de scandalul ROBOR după amenzile Consiliului Concurenței

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a adresat Comisiei Europene o întrebare oficială privind accesul real al consumatorilor români la despăgubiri, în contextul sancțiunilor anunțate de Consiliul Concurenței împotriva mai multor bănci implicate în stabilirea indicelui ROBOR.

Demersul europarlamentarului vine după ce autoritatea de concurență din România a anunțat sancționarea mai multor instituții de credit pentru presupuse practici care ar fi încălcat regulile de concurență la nivel european.

Apel pentru despăgubiri directe, fără procese individuale

Nicu Ștefănuță susține că românii care au plătit rate mai mari în urma unor posibile practici anticoncurențiale trebuie să aibă acces rapid și efectiv la despăgubiri, fără a fi obligați să deschidă procese individuale costisitoare.

„Românii care au plătit rate mai mari din cauza unor posibile practici anticoncurențiale trebuie să aibă acces real la despăgubiri. Nu este normal ca fiecare consumator prejudiciat să fie obligat să pornească singur un proces lung, costisitor și dificil pentru a-și recupera banii.

Dacă se confirmă existența unui prejudiciu care afectează sute de mii de persoane, trebuie analizată posibilitatea ca acestea să fie despăgubite direct, fără a fi nevoite să deschidă acțiuni individuale în instanță. Dreptul la despăgubire trebuie să fie unul real și accesibil, nu doar unul teoretic”, a declarat Nicu Ștefănuță.

Sancțiuni de miliarde în sectorul bancar

Consiliul Concurenței din România a anunțat sancționarea a zece instituții de credit cu amenzi totale de 3,73 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, pentru încălcarea normelor de concurență, inclusiv a articolului 101 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

Potrivit autorității, băncile ar fi coordonat comportamentele în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, indicator utilizat ca referință pentru costul creditelor în lei.

Clarificări cerute Comisiei Europene

Prin întrebarea transmisă executivului european, Nicu Ștefănuță solicită clarificări privind posibilitatea acordării despăgubirilor directe către consumatori, în cazul în care încălcarea normelor de concurență este confirmată definitiv și se stabilește existența unui prejudiciu.

El vrea să afle dacă obligarea fiecărui consumator afectat să inițieze acțiuni individuale în instanță este compatibilă cu principiul efectivității dreptului Uniunii Europene și cu dreptul la repararea prejudiciului.

Presiune pentru mecanisme mai accesibile

Europarlamentarul afirmă că simpla aplicare a amenzilor nu este suficientă în astfel de situații și că este nevoie de mecanisme care să permită recuperarea rapidă a banilor de către cei afectați.

„Nu este suficient ca statul să dea amenzi. Dacă oamenii au plătit mai mult din cauza unor practici incorecte, atunci trebuie să existe o cale prin care să își poată recupera banii.

Aici este nevoie și de sprijin european, pentru că oamenii nu trebuie lăsați singuri în fața unor proceduri greoaie, costisitoare și greu de dus până la capăt”, a mai transmis Nicu Ștefănuță.