Ambasadorul SUA dă startul unei campanii speciale în România și îi invită pe români să spună ce înseamnă pentru ei spiritul american

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a lansat seria de reel-uri #PassTheStar, parte a campaniei #Freedom250, prin care este marcată aniversarea a 250 de ani de la întemeierea Statelor Unite ale Americii.

Proiectul își propune să aducă în prim-plan povești personale despre relația cu America și despre valorile care stau la baza parteneriatului dintre cele două țări. În cadrul campaniei, antreprenori, creatori de conținut, jurnaliști, reprezentanți ai instituțiilor statului și alte personalități sunt invitați să vorbească despre experiențele care i-au apropiat de Statele Unite și despre semnificația spiritului american.

Campanie dedicată aniversării a 250 de ani de la fondarea SUA

În mesajul video care marchează debutul proiectului, ambasadorul Darryl Nirenberg explică faptul că anul 2026 reprezintă un moment simbolic pentru Statele Unite.

„Sunt onorat să ajut la demararea unei noi aventuri.

În acest an, SUA împlinește 250 de ani de la aniversarea întemeierii Statelor Unite ale Americii. Este o piată de hotar pe care noi o numim Libertate 250.

Sărbătorim 250 de ani de libertate, drepturi fundamentale, și valorile pe care americanii și românii le au în comun.”

„Oferă steaua mai departe”, ideea din spatele proiectului

Ambasadorul american a explicat și conceptul care stă la baza campaniei #PassTheStar/Oferă steaua mai departe.

„Pentru a marca acest eveniment, am lansat campania „Oferă steaua mai departe”. Ideea este simplă: Oferim steaua prietenilor ambasadei, oficiali guvernamentali, antreprenori, creatori de conținut, și multor altora, pentru a afla ce înseamnă spiritul american pentru ei.

Poate fi o poveste de călătorie, un proiect comun sau o speranță pentru viitor. Fiecare poveste demonstrează legăturile profunde dintre țările noastre.”

Mesajul lui Trump invocat de ambasadorul SUA

În discursul său, Darryl Nirenberg a amintit și una dintre declarațiile președintelui Donald Trump despre valorile care definesc America.

„Președintele Trump a spus-o cel mai bine: ”Spiritul american este definit de curaj, încredere și o independență neclintită”. Acest spirit este viu în poveștile pe care le vom asculta și în parteneriatul pe care îl împărtășim cu România.”

Diplomatul american a subliniat că relația dintre cele două state reprezintă o sursă constantă de inspirație și că parteneriatul strategic dintre Washington și București continuă să joace un rol important.

„Pentru mine, forța parteneriatului nostru strategic reprezintă o sursă zilnică de inspirație. Împreună suntem mai în siguranță, mai puternici și mai prosperi. Iar pentru mine este o onoare să fiu reprezentantul personal al președintelui Trump în această țară remarcabilă.”

Invitație pentru toți participanții la serie

La finalul mesajului său, ambasadorul a transmis că proiectul nu este despre o singură persoană, ci despre toate vocile care vor lua parte la această inițiativă.

„Însă această poveste nu este doar a mea. Ea vă aparține vouă și tuturor celor care ni se alătură în această serie. Așadar, este timpul să oferim steaua mai departe.”, spune ambasadorul SUA în mesajul său video.