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Accident grav în municipiul Sibiu. Un biciclist a fost lovit în plin de o mașină. Care este starea victimei -FOTO

FOTO: Ora de Sibiu

FOTO: Ora de Sibiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 08:49
Actualizat16 iun. 2026, 08:52

Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață, la intersecția dintre strada Rahovei și bulevardul Mihai Viteazu, din municipiul Sibiu.Un biciclist în vârstă de 39 de ani a fost transportat la spital, după ce a fost lovit de o mașină.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au transmis că accidentul s-a produs după ce o tânără de în vârstă de 20 de ani, din localitatea Rășinari, ce conducea o mașină pe strada Rahovei spre bulevardul Vasile Milea, nu ar fi acordat prioritate de trecere în sensul giratoriu.

În urma acestei manevre, autoturismul ar fi acroșat un biciclist în vârstă de 39 de ani, domiciliat în județul Hunedoara, care se deplasa pe bulevardul Mihai Viteazu din direcția străzii Doamna Stanca.

Impactul a fost atât de puternic încât bărbatul a suferit traumatisme la coloana lombară și la un picior.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic, care a acordat asistență medicală victimei, ulterior a fost transportată la UPU Sibiu pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.

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