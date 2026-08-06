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Locale· 1 min citire
Alertă în Piatra-Neamț, după ce s-a simțit miros de gaz în fața unui bloc. Pompierii au detectat emanații într-un canal
Pompieri
Pompierii din Piatra-Neamț au intervenit, joi, pe strada Profesor Iulian Antonescu, după ce mai multe persoane au semnalat un miros puternic de gaz în fața unui bloc de locuințe.
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