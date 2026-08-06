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Locale· 1 min citire

Alertă în Piatra-Neamț, după ce s-a simțit miros de gaz în fața unui bloc. Pompierii au detectat emanații într-un canal

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 14:57

Pompierii din Piatra-Neamț au intervenit, joi, pe strada Profesor Iulian Antonescu, după ce mai multe persoane au semnalat un miros puternic de gaz în fața unui bloc de locuințe.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 12:41, iar la fața locului au fost trimise forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț.

Emanațiile au fost detectate într-un canal pluvial

În urma verificărilor, pompierii au constatat că aparatele de măsură indicau valori în zona unui canal destinat colectării apelor pluviale.

Echipajele au luat imediat măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea unui posibil incendiu și au securizat zona până la sosirea reprezentanților companiei de distribuție a gazelor naturale.

Operatorul economic urmează să verifice instalațiile și să stabilească sursa exactă a emanațiilor.

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