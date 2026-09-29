Noi focare de incendiu, identificate în masivul Retezat. Pompierii intervin din nou în zona Cheile Buții

Publicat 29 sept. 2026, 21:41 Actualizat 29 sept. 2026, 21:48

Noi focare de incendiu au fost semnalate marți în zona Cheile Buții din masivul Retezat, la câteva zile după ce pompierii militari au stins un incendiu de vegetație uscată în aceeași zonă, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

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