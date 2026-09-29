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Noi focare de incendiu, identificate în masivul Retezat. Pompierii intervin din nou în zona Cheile Buții

FOTO: ISU Hunedoara

FOTO: ISU Hunedoara

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat29 sept. 2026, 21:41
Actualizat29 sept. 2026, 21:48

Noi focare de incendiu au fost semnalate marți în zona Cheile Buții din masivul Retezat, la câteva zile după ce pompierii militari au stins un incendiu de vegetație uscată în aceeași zonă, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

Noi focare, identificate în interiorul suprafeței afectate

”În zona Cheile Buții, ca urmare a misiunii de recunoaștere, monitorizare și supraveghere efectuată cu dronele ISU Hunedoara și ale Salvamont, au fost identificate noi focare în interiorul suprafeței de ardere”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, care vor fi sprijinite de personal al Ocolului Silvic, Salvamont și de rangerii din masivul Retezat.

Începând de miercuri dimineața, ISU Hunedoara va suplimenta forțele mobilizate în zonă. Pompierii vor acționa împreună cu pădurari, salvamontiști și rangeri pentru localizarea și lichidarea noilor focare.

Intervenție dificilă din cauza terenului accidentat

Potrivit ISU Hunedoara, intervenția în zona Cheile Buții este dificilă din cauza reliefului accidentat și a terenului foarte stâncos, precum și a lipsei unei surse naturale de apă. În plus, vegetația din zonă prezintă un grad avansat de uscăciune, ceea ce favorizează propagarea incendiilor.

Un alt incendiu de vegetație uscată a fost semnalat la sfârșitul săptămânii trecute în zona Cheile Buții din Retezat. Pentru stingerea acestuia, pompierii au fost sprijiniți de un elicopter.

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