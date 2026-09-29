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Locale· 1 min citire
Noi focare de incendiu, identificate în masivul Retezat. Pompierii intervin din nou în zona Cheile Buții
FOTO: ISU Hunedoara
Publicat29 sept. 2026, 21:41
Actualizat29 sept. 2026, 21:48
Noi focare de incendiu au fost semnalate marți în zona Cheile Buții din masivul Retezat, la câteva zile după ce pompierii militari au stins un incendiu de vegetație uscată în aceeași zonă, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.
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