Reacția tatălui tinerei ucise după ce suspectul s-a predat: „Pe copilul meu nu-l mai aduce nimeni”

Publicat 29 sept. 2026, 12:18 Actualizat 29 sept. 2026, 12:22

Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru omor în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză pe râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția, după aproape o săptămână în care a fost căutat. La scurt timp după anunț, tatăl victimei a reacționat și spune că prinderea suspectului nu îi poate alina durerea: „Pe fata mea nu o mai aduce nimeni înapoi”.

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