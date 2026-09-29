Reacția tatălui tinerei ucise după ce suspectul s-a predat: „Pe copilul meu nu-l mai aduce nimeni”

Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru omor în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză pe râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția, după aproape o săptămână în care a fost căutat. La scurt timp după anunț, tatăl victimei a reacționat și spune că prinderea suspectului nu îi poate alina durerea: „Pe fata mea nu o mai aduce nimeni înapoi”.
Bărbatul de 30 de ani s-a prezentat luni seară, 28 septembrie, în jurul orei 23:00, la Poliția din Saint Gallen, Elveția. Acesta era căutat în baza unui mandat internațional de arestare și se află acum în custodia autorităților elvețiene.
„Autorităţile judiciare din România au fost informate, pe canale oficiale, cu privire la faptul că persoana de sex masculin ce are calitatea de inculpat în cauză, faţă de care se efectuează acte de căutare în baza unui mandat internaţional de arestare, s-a predat autorităţilor din Elveţia în seara zilei de 28.09.2026”, a transmis purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete.
Bărbatul urmează acum procedurile legale pentru a fi predat autorităților române.
„Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, şi faţă de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, la Poliţia din Saint Gallen, Elveţia. Acesta se află în custodia autorităţilor elveţiene şi urmează procedurile legale în vederea predării către autorităţile române”, a precizat IPJ Vâlcea.
Tatăl victimei: „Pe copilul meu nu-l mai aduce nimeni”
După aflarea veștii că suspectul s-a predat, tatăl tinerei de 28 de ani a vorbit despre durerea familiei și a spus că prinderea bărbatului nu poate schimba ceea ce s-a întâmplat.
„Pe mine nu mă încălzește cu nimic că l-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cât o să stea, o să vină acasă, dar pe copilul meu nu-l mai aduce nimeni. Și pedeapsa este prea mică”, a declarat pentru presă tatăl fetei ucise.
Bărbatul spune că nu știe ce l-a determinat pe suspect să se predea și că, pentru familie, vestea nu schimbă realitatea pierderii suferite.
„El știe mai bine de ce s-a predat. Nu știu. Probabil, era încolțit. Nu știu nimic și v-am spus că nu mă încălzește chestia asta, cu toate că trebuie toți criminalii prinși și toți cei care fac rău trebuie prinși. Pe fata mea nu o mai aduce nimeni înapoi. Nu pot să-i transmit nimic”, a spus tatăl tinerei.
Era căutat din 23 septembrie
Bărbatul fusese dat în urmărire pe 23 septembrie, după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă. Tânăra în vârstă de 28 de ani, din județul Dolj, fusese găsită moartă cu o zi înainte, într-o valiză care plutea pe râul Olt, în apropierea barajului de la Ionești. Ancheta continuă, iar suspectul urmează să fie adus în România după finalizarea procedurilor derulate de autoritățile elvețiene.