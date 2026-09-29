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Locale· 2 min citire
Femeie de 29 de ani, prinsă cu 1,37 mg/l alcool la volan. A provocat un accident pe DN6
Poliția Rutieră
O femeie de 29 de ani a fost prinsă la volan cu o alcoolemie de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat, după ce a provocat un accident pe DN6, în județul Timiș. Șoferița ar fi încercat să depășească un autoturism, pe care l-a acroșat și l-a proiectat în afara șoselei.
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