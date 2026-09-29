Bărbat trimis în judecată după ce s-ar fi prefăcut grav bolnav și ar fi înșelat mai multe persoane cu 171.500 de lei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 15:06

Un bărbat acuzat că s-a prefăcut grav bolnav pentru a obține bani de la mai multe persoane a fost trimis în judecată. Acesta ar fi susținut că are nevoie de sume importante pentru tratamente, echipamente medicale, intervenții chirurgicale și chiar produse alimentare. Prejudiciul stabilit în dosar se ridică la 171.500 de lei, echivalentul a aproximativ 33.000 de euro.

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