Bărbat trimis în judecată după ce s-ar fi prefăcut grav bolnav și ar fi înșelat mai multe persoane cu 171.500 de lei

Un bărbat acuzat că s-a prefăcut grav bolnav pentru a obține bani de la mai multe persoane a fost trimis în judecată. Acesta ar fi susținut că are nevoie de sume importante pentru tratamente, echipamente medicale, intervenții chirurgicale și chiar produse alimentare. Prejudiciul stabilit în dosar se ridică la 171.500 de lei, echivalentul a aproximativ 33.000 de euro.
Cazul a fost instrumentat de polițiștii Secției 8, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată. Cercetările au vizat nu mai puțin de 109 acte materiale. Ancheta a început după ce, în cursul anului 2022, una dintre persoanele vătămate a sesizat poliția.
„În cursul anului 2022, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că ar fi fost indusă în eroare de un bărbat, care ar fi pretins că este grav bolnav şi că are nevoie de bani pentru tratamente şi produse medicale”, a transmis Poliția Capitalei. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise în perioada 7 martie 2021 - 1 iunie 2022. Bărbatul ar fi folosit diferite mijloace pentru a crea impresia că starea sa de sănătate este mult mai gravă decât în realitate.
Ar fi creat aparența că se află internat
Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi simulat o stare precară de sănătate și ar fi creat inclusiv aparența că este internat într-un spital din cauza unor afecțiuni grave. Potrivit probelor strânse în dosar, aceste informații nu ar fi corespuns realității. Astfel de înșelăciuni bazate pe pretexte medicale se folosesc de vulnerabilitatea emoțională a victimelor pentru a obține bani.
„Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 7 martie 2021 - 1 iunie 2022, bărbatul ar fi folosit mijloace frauduloase, simulând o stare de sănătate precară şi creând aparenţa că ar fi internat în spital, ca urmare a unor afecţiuni medicale grave, aspecte care, potrivit probatoriului administrat, nu ar fi corespuns realităţii”, precizează Poliția Capitalei. În acest fel, bărbatul ar fi reușit să convingă mai multe persoane să îi ofere bani. Sumele solicitate ar fi fost prezentate drept necesare pentru probleme medicale urgente.
Ar fi pretins că are nevoie de bani pentru operații și echipamente medicale
Potrivit Poliției Capitalei, suspectul ar fi cerut bani pentru produse alimentare, tratamente, echipamente medicale și intervenții chirurgicale. În unul dintre cazuri, acesta ar fi creat inclusiv falsa impresie că are o relație afectivă cu una dintre persoanele vătămate. Prin această apropiere, bărbatul ar fi câștigat încrederea victimei și ar fi determinat-o să îi ofere diferite sume de bani.
Prejudiciul total stabilit de anchetatori se ridică la 171.500 de lei, adică aproximativ 33.000 de euro. Dosarul cuprinde 109 acte materiale de înșelăciune în formă continuată. După finalizarea cercetărilor, bărbatul a fost trimis în judecată, urmând ca instanța să stabilească răspunderea acestuia.