Individul ar fi profitat de încrederea și empatia femeii, inventând diverse motive dramatice pentru a o convinge să-i trimită bani — printre care și faptul că ar fi grav bolnav.

O relație online care s-a transformat într-o fraudă

Potrivit anchetatorilor, cei doi au început să comunice în anul 2022, prin intermediul unei rețele de socializare. În decursul a peste doi ani, bărbatul i-ar fi câștigat încrederea printr-un discurs atent construit, presărat cu declarații emoționale și povești menite să-i trezească milă.

„În perioada septembrie 2022 – martie 2025, femeia ar fi fost determinată să transfere, în mai multe tranșe, sumele totale de aproximativ 168.000 de euro, 2.000 de dolari și 30.300 de lei”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

Nigerianul nu a acționat singur

Din datele anchetei reiese că bărbatul ar fi colaborat cu o femeie de 35 de ani, tot din Ilfov. Aceasta ar fi avut rolul de intermediar, sprijinindu-l să ascundă urmele tranzacțiilor și să retragă sumele de bani.

În momentul în care a realizat că a fost înșelată, femeia din Prahova a alertat autoritățile. Polițiștii din Ploiești au demarat imediat o anchetă, efectuând percheziții domiciliare la adresele suspecților. În urma acțiunii, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive electronice, documente bancare și dovezi ale transferurilor de bani.

Manipulare emoțională sub pretextul suferinței

Metoda folosită de bărbat este una clasică în cazurile de „romance scam” — escrocherii sentimentale care vizează persoane vulnerabile. Suspectul s-ar fi plâns în repetate rânduri că este bolnav și are nevoie urgentă de bani pentru tratamente medicale sau alte probleme personale.

Femeia, convinsă de sinceritatea aparentă a bărbatului, a efectuat transfer după transfer, sperând că îl ajută pe un om aflat în suferință.

Dosar penal pentru înșelăciune în formă continuată

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Prahova au deschis un dosar penal sub acuzația de înșelăciune în formă continuată, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă.

Autoritățile îi avertizează pe cetățeni să fie extrem de precauți în interacțiunile online, mai ales atunci când persoane necunoscute cer ajutor financiar sub pretexte emoționale.

„Astfel de cazuri sunt tot mai frecvente și se bazează pe manipularea emoțională a victimelor. Recomandăm ca, înainte de orice transfer de bani, să se verifice identitatea persoanei și să nu se trimită sume către străini cunoscuți doar pe internet”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.