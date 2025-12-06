Arhitectul care a schimbat felul în care privim clădirile

Gehry și-a câștigat renumele mondial prin proiecte spectaculoase ce par uneori desprinse dintr-un univers imaginar. Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără Muzeul Guggenheim din Bilbao, considerat de mulți drept cea mai importantă lucrare a sa, Walt Disney Concert Hall din Los Angeles și impresionanta clădire DZ Bank din Berlin.

La cererea lui Mark Zuckerberg, Gehry a proiectat și extinderea sediului central al Facebook din California, o nouă confirmare a statutului său de star internațional al arhitecturii.

Distincții la cel mai înalt nivel

Cariera lui Gehry a fost încununată cu absolut toate marile premii ale lumii arhitecturale. A primit Premiul Pritzker, echivalentul Nobelului în domeniu, fiind elogiat pentru stilul său „proaspăt, original și profund american”. A fost onorat și cu medalia de aur a Royal Institute of British Architects, premiul pentru întreaga activitate al Americans for the Arts, precum și cu cea mai înaltă distincție a Canadei, țara sa natală: Companion of the Order of Canada.

Un vizionar care nu s-a oprit nici la 80 de ani

Chiar și după ce renunțase la proiectele obișnuite, Gehry a continuat să surprindă. În 2007, clădirea IAC din districtul Chelsea, New York, a atras atenția prin forma ei de stup strălucitor. Patru ani mai târziu, a redefinit skyline-ul Manhattanului cu New York by Gehry, pe atunci una dintre cele mai înalte clădiri rezidențiale din lume.

În 2011, arhitectul s-a întors la Universitatea Southern California ca profesor, predând ulterior și la Yale și Columbia.

Controversat, criticat, dar imposibil de ignorat

Deși iubit de milioane, Gehry nu a fost pe placul tuturor. Critici precum Hal Foster au descris unele dintre clădirile sale drept „opresive”, concepute mai degrabă pentru a atrage turiști decât pentru a servi comunități. Chiar și familia fostului președinte american Dwight D. Eisenhower s-a opus proiectului său de memorial, considerându-l prea încărcat.

Gehry a privit adesea aceste contestări cu umor. Într-un episod din „The Simpsons”, în 2005, a apărut în propria caricatură, glumind că inspirația unei clădiri îi vine după ce face un ghemotoc dintr-o hârtie aruncată pe jos. „Unii chiar cred că așa lucrez”, spunea amuzat.

De la micul oraș minier la vârful lumii arhitecturale

Născut la Toronto, pe 28 februarie 1929, sub numele de Ephraim Owen Goldberg, Gehry s-a mutat în Los Angeles în 1947. A devenit cetățean american și ulterior și-a schimbat numele, la sugestia primei sale soții, pentru a evita problemele legate de antisemitism.

Talentele sale artistice au devenit evidente în perioada studenției, când un profesor de ceramică i-a sugerat să urmeze arhitectura. Gehry și-a urmat instinctul: a absolvit Universitatea Southern California în 1954, a servit în armată, apoi a studiat urbanism la Harvard.

Frank Gehry lasă în urmă o familie numeroasă și o colecție de clădiri care au redefinit estetica urbană la nivel global. Este pomenit de soția sa, Berta, de fiica Brina și de fiii Alejandro și Samuel. Fiica sa Leslie Gehry Brenner a murit de cancer în 2008.

Arhitectul renumit a murit la 96 de ani / Sursa foto - Presa străină