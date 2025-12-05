Sărbătoarea este marcată în întreaga țară prin slujbe speciale, procesiuni și obiceiuri transmise din generație în generație. În această zi, credincioșii își aduc aminte atât de generozitatea episcopului din Mira Lichiei, cât și de tradițiile populare care însoțesc debutul iernii.

Un sfânt al bunătății și al dreptății

Sfântul Nicolae a trăit în secolul al IV-lea, pe teritoriul Turciei de astăzi. Deși provenea dintr-o familie înstărită, a ales să-și dăruiască averea celor sărmani și să ducă o viață ascetică. Numeroase relatări îi atribuie acte de milostenie și fapte miraculoase: salvarea tinerilor, ajutorarea celor nedreptățiți și sprijinirea comunităților lovite de foamete.

În orașe precum Brăila și Galați, sărbătoarea capătă o amploare aparte — credincioșii participă la procesiuni cu icoane și cu fragmente din moaștele sfântului, purtând totodată crenguțe de vâsc pentru noroc, sănătate și prosperitate.

Tradițiile zilei de Sfântul Nicolae

Ghetuțele pregătite din ajun

În seara de 5 decembrie, copiii își lustruiesc încălțările în așteptarea darurilor. Moș Nicolae, cunoscut pentru bunătatea sa, lasă dulciuri și fructe celor cuminți, iar celor neascultători le pune simbolic o nuielușă, ca îndemn spre îndreptare.

Ramurile de pomi fructiferi

Multe familii așază mlădițe de pomi lângă icoane. Dacă acestea înfloresc până la Anul Nou, tradiția spune că anul care vine va fi roditor.

Obiceiuri comunitare

În satele tradiționale, tinerii se strâng în șezători pentru a repeta colindele și pentru a păstra vii rânduielile iernii.

Cadouri care se evită de Sfântul Nicolae

Deși Moșul aduce bucurie, tradiția populară recomandă evitarea unor tipuri de daruri considerate nepotrivite sau aducătoare de ghinion:

Obiecte tăioase sau ascuțite – simbolizează dezbinarea.

Cadouri în culoare neagră – asociate cu tristețea și energia negativă.

Cravate, bijuterii și produse cosmetice – considerate neadecvate pentru această sărbătoare cu încărcătură spirituală.

Aceste restricții provin din credințe vechi, menite să protejeze familia și gospodăria. În schimb, generozitatea — mai ales față de copii și persoane nevoiașe — este văzută ca un gest binecuvântat.

Folclorul românesc spune că Sfântul Nicolae sosește călare pe un cal alb, semn al primei zăpezi. Ziua de 6 decembrie marchează începutul iernii autentice și aduce totodată prilej de bucurie pentru cei care poartă numele Nicolae, Nicoleta și celelalte derivate ale acestora.