Banii făcuți ilegal au fost folosiți la Herculane

Potrivit documentelor analizate de instanță, în perioada în care era parlamentar, Tabugan ar fi operat tranzacții majore prin intermediul unor persoane apropiate, pentru a ascunde proveniența banilor. Procurorii DIICOT au detaliat modul în care celebrul restaurant „Grota Haiducilor” din Băile Herculane a ajuns în proprietatea unui interpus, deși cumpărătorul real era fostul deputat. Prețul real era de 270.000 de euro, iar banii au fost duși în plasă direct la vânzători, departe de notar și de actele oficiale. În acte a apărut o sumă incomparabil mai mică, de numai 215.000 de lei, iar sumele folosite pentru achiziție nu au fost trecute în declarația de avere.

Vânzătorii au confirmat în fața anchetatorilor că Tabugan a impus atât modalitatea de vânzare, cât și suma fictivă. Beatrice Hrelescu a relatat că banii nu au fost numărați în prezența ei, explicând că „soțul s-a ocupat de toate”. La rândul său, notarul Rusalinda Oana Rădulescu a declarat că își amintește clar că persoana înscrisă în acte nu era cumpărătorul real și că „din ce își aduce aminte, cumpărătorul real ar fi fost Tabugan Ion”. În final, imobilul a ajuns să fie folosit gratuit de firma controlată de fostul deputat și de soția sa, iar investițiile ulterioare în restaurant au fost finanțate tot cu bani neînregistrați în declarațiile sale oficiale.

În timpul procesului, Tabugan a recunoscut că a folosit interpuși, însă a susținut că banii proveneau din „economiile familiei”. A explicat că în anii ’90 ar fi făcut profituri semnificative vânzând în Serbia „creioane, combustibil pentru motoare, macrameu și multe alte asemenea bunuri”. A adăugat că „cel mai mare câștig era din comerțul cu combustibilul” în perioada embargoului impus Iugoslaviei. Martorii audiați au oferit însă o imagine mai amplă. Pavel Orza, pădurar, a povestit că Tabugan opera cu cisterne pline cu motorină și benzină și că activitatea era practic vizibilă pentru autorități. Acesta a amintit și o scenă din familie, în timpul embargoului, când una dintre fiicele politicianului ar fi spus că „tata a venit aseară cu o plasă de bani acasă”. Un alt martor, Gheorghe Țugui, a descris cisternele folosite de Tabugan, una de 22.000 de litri și alta de 14.000-15.000 de litri, afirmând că transporturile aveau loc „nonstop” în perioada embargoului.