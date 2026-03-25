Jurnalista Alessia Păcuraru a transmis în direct din mijlocul dezbaterilor care vizează teme majore precum parteneriatul strategic româno-american, situația tensionată din Orientul Mijlociu și subiectul mult așteptat al ridicării vizelor pentru cetățenii români.

„Anul acesta evenimentul are loc în SUA. În curând pe scenă va urca George Simion, care se numără printre cei mai importanti speakeri din delegațiile prezente la acest eveniment. Vor fi prezente delegatii din partea Parlamentului si guvernelor altor state.

Vor fi prezenți membri din cadrul administratiei Donald Trump dar si republicani si membri ai Congresului American, care vor purta discuții cu delegația României, inclusiv cu George Simion.

Se vor dezbate mai multe teme importante, cum ar fi războiul din Orientul Mijlociu, dar și parteneriatul strategic pe care îl are Romania cu SUA. Realitatea Plus este singura televiziune de știri prezentă la acest eveniment extrem de important iar noi intenționăm sa punem o serie de întrebări oficialilor americani în legătură cu raportul legat de anularea alegerilor din România din decembrie 2024”, a transmis Alessia Păcuraru.

George Simion, prezent la masa discuțiilor cu marii lideri

Liderul AUR, George Simion, a urcat pe scenă alături de Mateusz Morawiecki, fostul premier al Poloniei și cel care l-a susținut în cadrul alegerilor din România.

În cadrul discursului său, liderul AUR a vorbit și despre situația din țara noastră și anularea alegerilor

Temele discutate în cadrul întrunirilor de azi sunt:

- Alegerile din Ungaria

- Situația din Orientul Mijlociu

- Regresul democrației în unele țări și cenzura

- Persecuții și discriminări din societate

Conferința conservatoare care adună lideri din întreaga lume

CPAC INTERNATIONAL FAITH SUMMIT și CPAC INTERNATIONAL SUMMIT reprezintă două dintre cele mai importante extensii globale ale conferinței conservatoare desfășurate în Statele Unite, reunind lideri politici, reprezentanți ai societății civile, analiști și influenceri din întreaga lume. Aceste platforme sunt dedicate dialogului pe teme majore, de la valori democratice și libertăți individuale, până la securitate, economie și cooperare internațională.

CPAC INTERNATIONAL FAITH SUMMIT pune accent pe rolul credinței în societate și în actul de guvernare, aducând în prim-plan lideri religioși, activiști și oficiali care discută despre libertatea religioasă, identitate culturală și valorile tradiționale. Evenimentul creează un cadru în care sunt analizate provocările actuale din perspectiva credinței și a impactului acesteia asupra deciziilor politice și sociale.

La rândul său, CPAC INTERNATIONAL SUMMIT extinde discuțiile la nivel geopolitic, reunind delegații din numeroase țări pentru a dezbate teme precum parteneriatele strategice, evoluțiile din politica globală, securitatea internațională și schimbările economice. Participanții analizează direcțiile majore ale lumii contemporane și caută soluții comune pentru provocările globale, într-un context marcat de tensiuni și reconfigurări ale echilibrului de putere.

Prin aceste două componente, CPAC este nu doar un eveniment, ci o platformă internațională de dialog și influență, unde sunt conturate idei și direcții care pot avea impact asupra politicilor publice și relațiilor dintre state.

