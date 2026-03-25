„Strâmtoarea Ormuz, din perspectiva noastră, nu este complet închisă – este închisă doar pentru inamici”, a subliniat Araghchi, adăugând că „nu există niciun motiv să permitem trecerea navelor inamicilor noștri și ale aliaților lor”. Potrivit acestuia, forțele armate iraniene au „asigurat deja trecerea în siguranță” pentru navele din țările considerate prietene.

Mesaje către SUA, dar fără negocieri

Șeful diplomației iraniene a confirmat că Statele Unite au transmis mesaje Teheranului prin intermediul unor state terțe, însă a insistat că nu este vorba despre o negociere.

„Pot spune cu certitudine că nu a existat nicio discuție sau negociere cu partea americană. Schimbăm doar mesaje prin intermediul țărilor prietene, în care ne exprimăm pozițiile și, uneori, transmitem avertismente”, a explicat Araghchi.

Critici la adresa Europei

În același interviu, ministrul iranian a adresat și un mesaj Europei, acuzând statele europene că nu s-au opus „războiului” de la început.

„Cred că europenii încep să realizeze ce greșeală au făcut (...) Europa pretinde că este liderul dreptului internațional, dar toate aceste valori sunt acum puse sub semnul întrebării”, a spus Araghchi.

Mulțumiri pentru parteneri regionali

Diplomatul a mulțumit mai multor țări vecine și regionale — printre care Afganistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Armenia, Turcia, Pakistan și chiar Arabia Saudită — pentru cooperarea în perioada Ramadanului. El a adăugat că Iranul a primit și ajutoare umanitare din alte state, inclusiv medicamente și alimente, gest pe care l-a descris ca un semn de solidaritate internațională.

„Am primit cu brațele deschise orice țară dornică să ajute; nu pentru că aveam nevoie, ci pentru a arăta solidaritatea lumii cu poporul iranian”, a conchis Araghchi.